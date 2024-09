Autómentes napot rendeznek szeptember 22-én, vasárnap 9-től 14 óráig Jászberényben, a Bercsényi úti iskola udvarán és a Bercsényi utca lezárt szakaszán.

A környezetbarát közlekedést népszerűsíti szeptember 22-én a jászberényi autómentes nap

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

A mozgás fontosságára is felhívja a figyelmet az autómentes nap

Gurulj velünk! mottóval kerékpáros felvonulás indul 8.30-kor a Jbike Centertől az autómentes nap helyszínére. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy láthatósági mellényt minden bringás vigyen magával a közösségi eseményre. A 9 órakor kezdődő ünnepélyes megnyitó után Zona Fintess hozza mozgásba a résztvevőket, majd 9.30-től Black Bike show – extrém kerékpáros bemutató, 10.10-től Freestyle Football bemutatót tart Csiker Gábor. A tűzoltóság roncsautóból való mentési bemutatót tart. Fontos szerepet kap a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése is, így mini sportnap egészíti ki a rendezvényt. 11.10-től László Tünde tart zumbát, 11.40-től Tamás Lilla a pilates titkaiba avatja be az érdeklődőket, délben pedig a Dance Fitness SE mozgat meg mindenkit, de egyebek mellett lesz preventív gerinctorna is Berczi Edittel. Izgalmasnak ígérkezik Vas Erik BMX bemutatója is. A rendezvény keretében hirdetik ki az „Álmodjuk meg együtt Jászberény városát!” című pályázat eredményét, az alkotásokat kiállítják. A Gyerek-szigeten trükkös bringák, Kultúrzug, a Csányi Alapítvány kézműves műhelye, a Dream Team kreatív foglalkozásai szórakoztatják a gyerekeket. A kiállítók sorában ott lesz a például a Vöröskereszt, a Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda, a Lehel vezér cserkészcsapat és a rendőrség is.

Változik a megszokott közlekedési rend a Bercsényi utcában

A szervezők tájékoztatása szerint az autómentes nap miatt ideiglenes forgalmirend-változás lép életbe. Szeptember 22-én, vasárnap 6 és 16 óra között lezárják a Bercsényi út 1. - 27. szám közötti szakaszát, a Tiszti Klubtól a Könyvtárig, illetve a Zoltán utca és a Zirzen Janka utca egy részét. Az ideiglenes forgalmi-rendet közlekedési táblákkal jelzik. Arra kérnek mindenkit, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek.