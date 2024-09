A szolnoki Gulyásfesztivál második napja mellett számos város-és falunap tartogat izgalmas programokat szombaton.

Fotó: Nagy Balázs

TÓSZEG A Csónakázótónál a Tószegi Nyárutó programsorozat részeknt 8 órakor kezdődik a XV. Hal-és Vadételfőző Verseny és Horgászverseny. A főzőverseny eredményhirdetése délben várható. A rendezvények 14 órától a sportpályán folytatódnak a helyi általános iskola műsorával. 15.30-tól Poór Péter és Rózsás Viki, 17.30-tól Singh Viki, 18.15-től Kozma Orsi, 20 órakor a Delta lép fel. 21.30-kor tűzijáték kezdődik, 22 órától Mr. Rick zenél. 14 órától 19 óráig gyermekjátékok várják a legkisebbeket. Az esemény körülbelül 23.30-ig tart.

Folytatódik a szolnoki Gulyásfesztivál, de számos településen lesznek még programok

SZOLNOK Folytatódik a szolnoki Gulyásfesztivál a Tiszaligetben. Reggel 6 és délután 13 között tart a főzőverseny. Mindeközben reggel 9-től zenés ébresztő felvonulás indul a Légierő Zenekarral, a Tisza Táncegyüttessel, betyárokkal és gólyalábsaokkal a Jubileum tér - Baross út - Szapáry út - Tiszai Hajósok tere útvonalon. Az Aréna parkolóban 11-től 15 óráig Gulyásfesztivál Erősember Versenyt rendeznek, melynek eredményhirdetése 16 órakor lesz. Emellett délelőtt 10-től 19 óráig gyerekprogramok várják a legkisebbeket népi fajátékokkal, ugrálóvárral, lovaglással, íjászattal kisállat simogatóval, kézműves foglalkozásokkal.

A nagyszínpadon 10 órától kezdődnek a színpadi produkciók, a déli köszöntőbeszédek után 12.30-tól kezdődik a IV. Térségi Néptánctalálkozó, házigazda a Tisza Táncegyüttessel, 15.30-kor kerül sor a főzőverseny eredményhirdetésére, 16 órakor a Fülemüle Presszó Band, 17 órakor a Hip Hop Boyz, 18-tól az UFO, 20 órától az Első Emelet, 22 órától a Zaporozsec lép fel. 23.45-től DJ Eszenyi zenél. A kisszínpadon 17 órától a Reunion, 18.15-től a Dream Combination, 19.30-tól a The MilfGlue, 21 órától az Alcohol, 22.30-tól a The Airship, jféltől a TOM WHITE and the Mad Circus áll színpadra.

A Tiszaligeti strandröplabda pályán reggel 9 órától indul a 40 plusz senior strandröplabda torna férfi és női kategóriában. Regisztrálni reggel 8 órától 8.30-ig a lehet.