A Jászkisér szeretlek! programsorozat keretében rendezte meg az önkormányzat és a Jászsági Pálinka Lovagrend a XIII. Jászkiséri Nemzetközi Pálinka- és Párlatversenyt, mely pénteken a minták nyílt helyszíni bírálatával kezdődött. A nagy népszerűségnek örvendő pálinkamustra célja egyebek mellett a minőségi pálinka mint hungarikum kulturált fogyasztásának népszerűsítése, szakmai tapasztalatcsere, a minőségi pálinkakészítés elősegítése és a torokszaggató nedűk megmérettetése.

Idén is jó hangulatban telt a jászkiséri pálinkamustra, melyen Deme Ádám kajszibarack pálinkája kategóriagyőztes minősítésben részesült

Fotó: Pesti József

Idén hatvannégy pálinkának adott arany minősítést a pálinkamustra zsűrije

Szombaton pálinka szentelő szentmisét mutatott be Kocsis Sándor plébános a római katolikus templomban. A Művelődés Házában tartott eredményhirdetésen Lukácsi György polgármester és Krizsai Sándor, a Jászsági Pálinka Lovagrend nagykövete köszöntötte a jelenlévőket, majd Béli Géza pálinkamester, a Pálinka Kollégium alapító tagja, a zsűri elnöke értékelte a versenyt. - Nagyon szép eredmények születtek, harminchárman neveztek a versenyre összesen kétszáz mintával. Ezek közül 50 bronz, 72 ezüst, 64 szerzett arany minősítést. Tizennégy esetben a pálinka lelke megsértődött, amit azt jelenti, hogy ezeknél hiányosságokat talált a zsűri – mondta Béli Géza, kiemelve, hogy a bírálók objektíven értékelték a mintákat, hiszen komoly képzettséggel, tapasztalattal rendelkeznek. A Jászkisér szeretlek! programsorozatot többek között kézműves és kézimunka kiállítás, vásár, pörkölt torta és házi sütemények kiállítása, babgulyás főzés és hagyományőrző, szórakoztató előadások színesítették. Délután a Viharsarok Táncszínház Rendhagyó történelemóra című produkciója a magyar néptánc segítségével az 1100 éves magyarság történetét mutatta be, majd a Pendzsom Néptánc Együttes lépett színpadra. Ács Fruzsina a Dumaszínház társulat tagja is szórakoztatta a közönséget. A rendezvényt disco zárta.