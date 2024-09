Kultúrházak Éjjal-Nappal, Kutatók Éjszakája Szolnokon, több program is várja a látogatókat a hét utolsó munkanapján a vármegyében.

Idén is izgalmas programokkal várja az érdeklődőket a Kutatók Éjszakája a Szolnok Campuson

Fotó: Mészáros János / Forrás: MW archív

Idén is várja az érdeklődőket a Kutatók Éjszakája Szolnokon

TÚRKEVE A Kultúrházak Éjjel-Nappal programsorozat részeként délután 17 órától Kurgyis Lajos munkáiból nyílik festménykiállítás a Madarász Károly Művelődési Házban. A tárlat október 31-ig látogatható.

SZOLNOK Délután 15 órától a Turizmus Világnapja alkalmából "Belvárosi Séta" indul a Szolnoki Vasúti Almáriumban Időutazás a vasúti közlekedés világába címmel. A séta idegenvezetője Kis Krisztián Bálint, a tárlatvezető Kondor Balázs lesz.

A Verseghy Ferenc Könyvárban 17 órakor Véssey Miklós, Apa kezdődik című könyvének közönségtalálkozójára és könyvbemutatójára kerül sor. Az író beszélgetőtársa Király Eszter lesz.

Este 18 órától a Szolnoki Campuson is várják az érdeklődőket a Kutatók Éjszakája alkalmából. A III. Előadóban 18.10-től tudománynépszerűsítő előadásokra kerül sor, kulturális programként 18.10-től a Szolnoki Szimfonikusok rövid ütős előadása látható, mely után a résztvevők is megszólaltathatják a hangszereket. Este 19 órától a Minden egér szereti a sajtot című bábelőadást lehet megtekinteni a 112. tanteremben. Mindeközben a Debreceni Egyetem különböző karainak, illetve számos intézmény bemutatóin is részt lehet venni, egészen a késő esti órákig. Kísérőprogramként kiállítók, standok, bemutatók, kóstolók várják a látogatókat.

A TISZApART Moziban este 20.30-tól Fonogram és Hangvilla díjas előadóművész, Boggie ad koncertet zenekarával, Maradj még címmel.