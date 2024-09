Praktikusak, szinte észrevehetetlenek, és nagyobb szabadságot kínálnak viselőjüknek, mint egy szemüveg. Ma már rengeteg lehetőség közül választhatsz, az egyszer használatos napi lencséktől kezdve a havi kontaktlencse változatokig. Azonban a használat könnyen rutinná válhat, és ha nem figyelsz oda kellőképpen a higiéniára, súlyos problémákat is okozhat. Megmutatjuk a life.hu listáját, és tudd meg, mire érdemes figyelned, hogy problémamentesen élvezhesd a kontaktlencse-viselés előnyeit.

Ha a kontaktlencse megsérül, azonnal ki kell dobni, mert a sérült lencse súlyosan irritálhatja a szemet, és növelheti a fertőzések kockázatát

Forrás: Life.hu

Ezekre ügyelj kontaktlencse-viselés során

1. Mindig tiszta kézzel vedd ki és helyezd be a lencséket

Mielőtt hozzáérnél a kontaktlencséhez és felhelyeznéd azt a szemedre, alaposan mosd meg a kezed szappanos vízzel. Teljesen öblítsd le és szárítsd meg kezeidet és csak utána nyúlj a lencsetartó tokhoz és a kontaktlencséidhez. Ez a felhelyezés, illetve a lencse eltávolításánál is alapszabály. Ha a teljesen steril körülményeket nem is tudod megteremteni, de törekedj rá, hogy a kezed, a lencsetok, és a környezet (például a felület, amire a lencsetokot teszed) szennyeződésmentes legyen. Csak tiszta kézzel végezd ezt a műveletet, hogy elkerüld az esetleges fertőzéseket, szemirritációt. Kövesd a kontaktlencse tisztítás és tárolás szabályait, amelyeket a szemész szakorvosod javasolt, illetve amit a tisztító oldaton feltüntetnek. A kontaktlencséidet sminkelés előtt helyezd be. Ha a kontaktlencse berakása előtt sminkelsz, sminkdarabkák kerülhetnek a lencse és a szem közé, amik irritációhoz vezethetnek.

Az 5 másodperces szabály nem vonatkozik a lágy kontaktlencsékre. Ha a mosogatóban vagy a padlón landol, inkább dobd ki.

2. Ne piszkáld a szemedet

A napi teendők, a pörgős életvitel mellett szinte észre sem veszed, hogy milyen gyakran érinted meg az arcodat, piszkálod a szemedet. Pedig jobban teszed, ha tudatosan figyelsz rá, hogy piszkos kézzel ne vakard, vagy dörzsöld meg a szemeidet, hiszen így nagyon könnyen megsérülhet a lencséd, vagy akár ki is eshet egy erősebb szemdörzsölés miatt. A kezeken lévő baktériumok és szennyeződések könnyen a szemedbe kerülhetnek, ami fertőzéseket vagy irritációt okozhat.