És hogy kiknek ajánlott az ilyen egzotikus fajok tartása?

– Azoknak, akiknek viszonylag kiszámíthatatlan az életük, és lehet hogy két hétre el kell utazniuk munkaügyben, pédául forgatás miatt, vagy egy nyaralás miatt, azoknak ajánlott a hüllők, kígyók, vagy gyíkok tartása. Ugyanis ha 2 hétig nem nézel rájuk, akkor sincs semmi probléma – válaszolja a fiatal tehetség, akinek egyébként már két verseskötete is megjelent. Mint elárulta, a még több egzotikus állat beszerzésétől kizárólag a korlátozott férőhely tartja vissza, szeretne még:

mexikói királysiklót;

tetszenek neki a nyílméregbékák;

és a hatalmas leguánok is.

Egyelőre azonban teltház miatt a különleges házi állatkert nem bővül új lakóval. Vagy mégis?

Bár eleinte tartott tőlük, mára a párja is megszerette őket

Kristóf párja, Nikolett mint meséli, az első néhány napig számolgatta, hogy minden állat a helyén van-e, ám mára megszokta, sőt megszerette az egzotikus állatokat. Nyinát, a kígyót, aki a kedvence, például már gond nélkül a nyakába veszi, így közlekedik a lakásban.

– Ameddig a pókok a helyükön vannak odabent, nem zavarnak. Egy hétnek mondjuk el kellett telnie, amíg megszoktam, de már én is gondolkodom azon, hogy saját állatot szerzek be. Eleinte valamilyen gyíkon van gekkón gondolkodtam, de már hajlok a pókok felé is. Valami szép fajtát szeretnék, mert jó nézni őket, aranyosak. Úgy mosdanak, mint a cicák... – mondja mosolyogva Jász Nikolett.