Hozzátette, idén általánosságban szinte biztosra vehető, hogy nem lesz olyan tömeges jelenlét a városokban, mint egyes években volt.

A poloskák is szenvednek a hőség miatt, hűvösebb, nedves környezetet keresnek

– Az, hogy már most bejutnak a lakásokba, annak köszönhető, hogy hűvösebb helyet keresnek maguknak. A poloskáknak is van egy olyan tulajdonságuk, hogy menekülnek onnan, ahol nekik nem jó. Ha egy lakókörnyezetben van olyan hely, ahol van számára táplálék, akkor keres egy olyan helyet is, ami hűvösebb, és adott esetben mikroklímában nedvesebb. Tény, hogy a megfigyelések szerint nagyon egyértelmű, hogy jelentősen csökkent az egyedszámuk ebben az évben. Már tavaly is sokkal kevesebb volt,

viszont a másik két fajból, a zöld vándorpoloskából és kisebb méretű, rőtcsápú poloskából annál több van most

– tette hozzá a szakember.

Mint kérdésünkre válaszolva elmondta, a poloskák természetes ellenségei a fémfürkész fajok, melyek a poloskák petéit pusztítják el.

Természetes ellenségük egy nagyon apró, szemmel szinte láthatatlan hártyásszárnyú

– Ezek nagyon pici, akár milliméternél is kisebb, hártyás szárnyú fajok. A darazsak rokonai, jelentős csoportjuk rovartojásokban fejlődik. Ezek elég gyorsan válthatnak egyik poloskafajról a másikra, hiszen a hazai poloskák szinte mindegyikének van fémfürkész parazitája, melyek az adott egyedszám szinten tartásáért felelősek, vagy ebben lehetnek hasznosak. Sok száz fajuk van, eléggé gazdaállat specifikusak, de át is állhatnak az invazív fajokra. Például az amerikai szövőlepke egykor nagy gondokat okozott az országban, de mára szinte teljesen eltűnt a fémfürkészeknek köszönhetően – magyarázta az entomológus.