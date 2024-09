És bár a covid elleni vakcinát szerinte már nem érdemes beadatni, továbbra is ajánlja influenza elleni vakcinát, ami egy-két hónapon belül elérhetővé válik. Ezzel együtt pedig beadható a tüdőgyulladás elleni védőoltás egy új változata azoknak, akik eddig még nem kapták meg. Ezt receptre írja fel a háziorvos, és az influenza elleni oltással együtt adja be. Azoknak javasolt főképp, akik asztmával, szénanáthával, krónikus tüdőbetegséggel küzdenek, valamint a 65 év feletti korosztálynak. A pneuomococcus által okozott tüdőgyulladás ugyanis még ma is 50 százalékban halálos lehet.

Szájmaszkokat elő, főleg azoknak, akik már érzik magukon a tüneteket!

Mint azt dr. Hoksári László szolnoki háziorvos elmondta, a krónikus betegségben szenvedőknek érdemes mostanában kerülniük a nagyobb rendezvényeket és a tömeget.

– Amennyiben muszáj kimozdulni, nem árt felvenni a szájmaszkot, főleg, ha valaki érzi magán a betegség tüneteit. Gondos betegeim közül többen már így jelennek meg a rendelőben – tette hozzá a szakember.