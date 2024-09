– Számomra minden a család, hálás vagyok, hogy végig mellettem voltak. Ők nekem a támasz és a menedék a zajos világ elől – tette hozzá őszintén.

Majd elérkezett a Tündérszépek döntő fordulója, a 22 versenyző szoros időbeosztással próbált és készült a nagy napra.

– Örülök a verseny során megszerzett barátoknak, barátnőknek, mert nagyon jó közösség alakult ki. Már ezért boldogsággal és mosolygósan tudtam a színpadra lépni – számolt be a csapatról.

Örömmel a hangjában mesélt a döntő napjáról

A versenyzők gyönyörű sminkben és hajban tündököltek a döntő napján.

– Személy szerint imádtam a hajamat és a sminkemet is – emelte ki a fiatal lány, akinek szavaiból még egy nappal később is öröm sugárzott. Annak ellenére is, hogy a színpadra lépéskor leginkább csak izgalmat érzett.

Zsófit szülei és húga kísérte el a Tündérszépek döntőre. Amikor farmer nadrágban és pólóban színpadra lépett egyből a családját kereste a szemével.

Megláttam őket és megnyugodtam, hogy minden rendben. Nagyon büszkék rám és ez igazán jól esik

– fejtette ki érzéseit.

Az első udvarhölgy személyes kedvence az estélyi ruha volt. Nemcsak azért, mert a hétköznapokon is az eleganciára törekszik.

– Az estélyit gyönyörűen készítették el, méretre szabva. Nagyon kényelmes volt az anyaga, élvezet volt viselni azt a darabot – sorolta az érveket ámulattal a hangjában.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyét a törökszentmiklósi lány (jobbra) képviselte az országos szépségverseny döntőjében

Forrás: MW

A legszebbek között bizonyult kiemelkedőnek

Minden zsűri pontozott, ahogy arról korábban beszámoltunk, az idei mezőnyt kiemelkedően szépnek ítélték, így a természetesség, a magabiztosság és mozgás döntött.

– Kárpáti Rebekával sikerült beszélnem, ő mondta, hogy a kisugárzásom tetszett neki, hogy önmagam tudtam lenni. Ez sokat jelentett nekem – fogalmazott.

Hozzátette: Kárpáti Rebeka a példaképe, nagyon örül, hogy megismerhette.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye döntőse szeretné majd a jövőben is tartani a kapcsolatot a zsűrivel, hátha velük tovább fejlődik, vagy akár később közösen is dolgozhatnak majd.

– A verseny pozitív visszajelzés volt arról, hogy van helyem ebben a világban és még inkább próbáljam ki magam, de a részletek még a jövő titka – fogalmazott sejtelmesen a terveiről Zsófi.