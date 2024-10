Őszi virágpompa? Bizony jöhet! Az egynyáriak lassan elszáradnak, sokan itt lezártnak is tekintik a terasz-szezont. Nem foglalkoznak a növényekkel következő tavaszig, mondván, úgysem megy ki senki a hidegbe. Igen ám, de az ablakon keresztül kinézve egyáltalán nem mindegy, hogy mit látunk magunk körül. Sokkal megynyugtatóbb látványt nyújt a gondozott és életteli növényekkel díszített terasz, mint a kopár. Szerencsére vannak kifejezetten fagytűrő növények is, amelyek késő őszig, vagy akár egész télen megörvendeztetnek bennünket szépségükkel. De vajon mit érdemes most az őszi és a téli időszakra ültetni? Mutatjuk a legkedveltebb növényeket:

Ilyenkor derül ki, hogy tényleg érdemes egy-egy nagytermetű örökzöldet – tuját, buxust vagy ciprusfélét – elhelyezni a teraszon, hiszen ezek minden évszakban megbízhatóan adnak zöldfelületet

Forrás: Lakáskultúra.hu

Őszi virágpompa a balkonládában:

Szebbnél szebb palántákkal kecsegtetnek ilyenkor is a kertészeti árudák, és mindig akad kínálatukban valami újdonság. Ám aki biztosra akar menni, nem az őszi szezonban kísérletezget. Érdemes ilyenkor a régi, jól bevált, strapabíró növényekből választani!

Árvácska

Miután elnyílt az árvácska, hagyjuk a balkonládában, mert tavasszal újra életre kel és virágozni fog

Forrás: Lakáskultúra / Shutterstock.com

A kerti árvácska (Viola wittrockiana) egészen hosszú ideig virágzik, és jól viseli az enyhe fagyokat. Csodásan díszíti az erkélyt ősszel és a tél jelentős részében is. A késő őszig virító növények közül az egyik legnépszerűbb évente kétszer hoz virágokat: márciustól júliusig és októbertől novemberig. Nagy előnye, hogy helyes ápolás mellett szépen áttelel a balkonládában, így tavasszal újra színes virágokkal ajándékoz meg bennünket.

Krizantém

A teraszon elnyílt krizantémokat vágjuk vissza és teleltessük át fagymentes helyen: pincében, lépcsőházban, garázsban. Tavasszal pedig mehetnek vissza a teraszra, hisz jövőre újra virulni fognak

Forrás: Lakáskultúra / Shutterstock.com

Az őszi virágpompa legfontosabb szereplője tagadhatatlanul a krizantém (Chrysanthemum), mely bokros formája miatt nagyon jól nevelhető cserépben is. Az erre legalkalmasabb fajtákat angolul garden mums-nak is nevezik. A krizantém kedveli a sok vizet, ezért tartsuk mindig kissé nyirkosan a földjét. A nemesítőknek hála rendkívül sok színváltozatban és méretben hozzáférhető. Virágai rendkívül változatosak és dekoratívak, több héten át nyílnak az őszi időszakban. Egyszerűen vétek lenne kihagyni!

Ciklámen

Mielőtt a komoly fagyok bekövetkeznek, a ciklámen cserepét emeljük be és tegyük egy hűvös helyiségbe, ahol némi fényt is kap. Hetente-kéthetente locsoljuk meg, így tavasszal újra erőre kap és virágokat fog hozni

Forrás: Lakáskultúra / Shutterstock.com

A borostyánlevelű ciklámen (Cyclamen) is jól viseli a hideget, bár virágokat csak enyhébb időben hoz. Ám nagy valószínűséggel még így is egész novemberig kedves foltja lehet az őszi terasznak.