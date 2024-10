Még mindig több hajóroncs is kilátszik a Tisza alacsony vízállásánál a Jászkunságban. Tiszabőn szárazon is megközelíthető egy rozsdás hajóroncs. A partoldalba ékelődött maradványokból még ma is kivehető az egykor monumentális méretű jármű alakja. A nehezen megközelíthető helyszínen kirajzolódik, milyenek is a hajóroncsok a Tiszában.

Fotó: Mészáros János

Különleges látványosságnak számítanak a hajóroncsok a Tiszában

Régebben, jó tíz évvel ezelőtt egy szervezett csónakázás során látogattuk meg a roncsot, ami azóta sokat kopott a közelben élő fémgyűjtők tevékenysége miatt. Akkor a következőket írtuk: A környékbeliek Tiszabőnél is találkozhatnak hajóronccsal, sokáig biztosan komoly látványosságnak számított az a ma már ismeretlen nevű uszály, amelyet annak idején valószínűleg partvédelmi céllal süllyesztettek el későbbi helyére. A roncs aztán persze úgy járt, mint sok hasonló társa. Idővel szépen elkopott, sorra tűntek el róla a dolgok, ahogy gyors kezek elbontották. Az elsüllyedt hajó hiányzó darabjai ma már ki tudja, merre lehetnek.