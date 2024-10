Első alkalommal szerveznek Herbaestet október 17-én, csütörtökön 18 órakor a jászberényi Főnix Műhelyházban.

Herbaest lesz gyógyfüvekkel és illóolajokkal a Főnix Műhelyházban

Báti-Dobos Szilvia természetgyógyász, fitoterapeuta bemutatja, hogy milyen lehetőségei vannak a gyógynövény terápiának az egészségünk megőrzésében, helyreállításában. Az érdeklődők azt is megtudhatják, miként lehet a mindennapokban otthon felhasználni a gyógyfüveket, hogyan varázsolhatják ki értékes hatóanyagaikat. A szakember egyebek mellett az iható és hatékony gyógytea készítés fortélyait is elárulja, valamint az illóolajokról is hasznos információkat oszt meg. A Herbaesten finom gyógyteákat lehet majd kóstolni, a rendezvény belépődíja 1200 forint.