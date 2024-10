A szervezők lelkesen készülnek. Október 27-én, vasárnap 10 órától 17 óráig első alkalommal várja az érdeklődőket a jászberényi képregény és játék börze az Ifjúsági Házban.

A kicsiket és nagyokat is várja az első jászberényi képregény és játék börze október 27-én az Ifjúsági Házban

Ingyenes lesz az első jászberényi képregény és játék börze

Több ezer magyar és angol nyelvű képregényt mutatnak be a standokon, de helyet kap a Manga is, valamint sci-fi és horror könyvek széles kínálatából lehet válogatni. Természetesen játékokból sem lesz hiány: nagyon sok Lego, Matchbox, Marvel és DC figurákat vonultatnak fel a kiállítók. Érdekességként különleges Anime kézműves ereklyéket is megcsodálhatnak az érdeklődők. Élethű dinoszaurusz figurákkal, a Vajtó Produkció Cosplayer Szuperhős Csapatának jóvoltából jelmezesekkel, többek között Amerika Kapitánnyal, Szellempókkal, Bing nyuszival és Pókemberrel is lehet találkozni. A rendezvény ingyenes lesz Ifjúsági Házban.