Több mint háromszáz színes kavicsból álló hüllő tekereg Jászkiséren, a Kossuth téri parkban. Csuszi, a kőkígyó kicsik és nagyok kedvencévé vált, az elmúlt hetekben sokan építgették, szépítgették, hogy mosolyt csaljanak a járókelők arcára.

Vidám bulival lepték meg Csuszit, a kőkígyót és készítőit Jászkiséren

Fotó: Pesti József

Imádják Csuszit, a kőkígyót a kiséri gyerekek

Rajongói október 12-én, szombaton vidám bulira gyűltek össze a város központjában - Az interneten láttam egy hasonló kezdeményezést és arra gondoltam, hogy településünkön is jó lenne megvalósítani. Nagyon jó ötletnek bizonyult, hiszen a kőkígyó építése összehozta az embereket, a helyi közösségeket. A gyerekek az első perctől kezdve imádják, de a felnőttek is örömmel csatlakoztak a vidám közösségépítéshez. Célunk, hogy kicsiknek és nagyoknak is mosolyt csaljunk az arcára. Csuszi néhány hét alatt egyre hosszabbra nőtt, szeretnénk, ha a farka elérne a gyógyszertárig – mondta el érdeklődésünkre Farkasné Nagy Márta, a helyi Alapszolgáltatási Központ vezetője. A kezdeményezés elindítója és segítői zenés, táncos party-val mondtak köszönetet a kreatív kőfestőknek.

Balog Viktória és nagymamája rajzokkal díszített kavicsokkal bővítette a kőhüllő testét

Fotó: Pesti József

Kreatív foglalkozás is színesítette a zenés összejövetelt

A Balog család apraja-nagyja részt vett a látványos kőhüllő építésében.

– Az eső lemosta a kavicsról a rajzomat, ezért újrafestem, virágokkal díszítem – mutatta meg alkotását hírportálunknak Balog Viktória, aki nagyszüleivel érkezett a Csuszi buliba. – Az egész család részt vett a dekoráció bővítésében. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, mert összehozza a helyieket, a kőfestés pedig fejleszti a gyerekek kreativitását – vélekedett Viktória nagypapája, Balog Ferenc.

A Bozsó testvérek, Kitti és Hanna imádnak rajzolni, festeni.

– Négy követ helyeztünk ki, hogy Csuszi minél hosszabbra nőjön. Ezekre színes pillangókat, szívet és házikót rajzoltunk – árulták el a lányok.

A vidám hangulatú bulit kreatív foglalkozás, közös fotózás, baráti beszélgetések és sok-sok móka színesítette.