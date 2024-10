Élelmezési világnap 1 órája

Olyat ételt főztek a kisúji vendéglőben, amire egy egész ország felkapja a fejét - videóval

Október 16-a az élelmezési világnap. Ez alkalomból országszerte és a Jászkunságban is különféle finomságokkal készülnek a szakemberek, van, ahol például lebbencsleves készítése a fő feladat ilyenkor. Most mi is megmutatjuk, hogy készül ez a különleges étel. Íme, így történik a lebbencsleves készítése.

Daróczi Erzsébet Daróczi Erzsébet

Az élelmezési világnaphoz kapcsolódó kifejezések között találjuk az olcsón, egészségesen, magyarosan szavakat. Ezek közül több is megfelel egyes jellegzetes ételeinknek. Horváth Ferenc mesterszakácst, a kisújszállási Horváth kert vendéglő tulajdonosát hírportálunknak a lebbencsleves készítése miatt kereste meg. A szakember be is mutatta, miként készül ez a jellegzetes étel. Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció E lépések alapján történik a lebbencsleves készítése Hogyan készül a lebbencsleves? Recept 2 főre: Hozzávalók: - 5-7 dkg füstölt szalonna - 1 kis fej vöröshagyma - 1 kisebb TV paprika - 1 paradicsom (télen esetleg lecsó) - 10 dkg lebbencstészta - 1 közepes burgonya - Fűszerek ízlés szerint: só, bors, fűszerpaprika, fokhagyma Elkészítése: Először a kockára vágott füstölt szalonnát lepirítom, a füstölt bőrt is beleteszem, az is egy nagyon jó ízt ad a levesnek. Hozzáteszem az apróra vágott vöröshagymát, s miután lepirult, hozzátesszük a szintén kiskockára összevágott paprikát, paradicsomot és összepárolom egy picit. Ízesítjük pici sóval, óvatosan, mert a füstölt szalonna is sós, teszünk rá picit borsot, zúzott fokhagymát, picit megkeverjük és rátesszük a tésztát. A tésztát egy 200 C fokos sütőben nagyon szépen elő lehet sütni, ezáltal megkönnyíti a dolgunkat. Nagyobb mennyiségnél célszerű, sokkal biztonságosabban, sokkal egyenletesebben le tudjuk sütni. Picit összekeverjük, majd rátesszük a kis kockára összevágott burgonyát. Érdemesebb kisebbre vágni, mert hamarabb fő, vagy ha úgy van tálalva akkor ízlésesebb, gusztusosabb. Összedinszteljük picit, ezáltal kicsit lejjebb fog hűlni az ételünk, bele tudjuk tenni az őrölt színes paprikát. Úgy tesszük bele a paprikát, hogy lehúzzuk a tűzhelyről, mert a paprika nagyon könnyen meg tud égni. Összekeverjük, hogy a zsírban kioldódjon, majd felöntjük vízzel. Fő a levesünk, megnézzük, hogy a burgonya, tészta esetleg megfőtt-e már, ha kell picit még utána lehet ilyenkor ízesíteni, sóval, borssal. Ha kész, tálaljuk. Próbáljunk odafigyelni az arányokra, hogy mindenből egyenlő mennyiségben kerüljön a levesünkbe. Aki úgy gondolja, esetleg erős paprikát tehet hozzá. Mindenkinek jó étvágyat kívánok!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!