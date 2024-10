Lapot húztak tizenkilencre Nagykörűben. A szombati nagy sikerű Nagy Befőzés másnapján megtartották a településen a szokásos Körűi Piacot, ami szintén sokakat vonzott. A nagykörűi piac tematikája ezúttal a sajt volt.

Sajtból volt választék bőven a minapi nagykörűi piacon

Forrás: Nagykörűi Virágzástól Befőzésig Turisztikai Egyesület Facebook-oldala

Friss, érlelt, natúr, ízesített, füstölt és a sort még sorolhatnánk, mennyi féle sajtot tettek az asztalokra, standokra a termelők. A helyi sajtosok mellett természetesen közelről és távolról is érkeztek sajtkészítők, a vendégek, vásárlók ezúttal is tudtak miből válogatni. A választék bőséges volt.

Munkában a zsűri - nem volt könnyű a döntés...

Forrás: Nagykörűi Virágzástól Befőzésig Turisztikai Egyesület Facebook-oldala

A Sajtos Körűi Piac ráadásul különleges programot is tartogatott: annak keretében rendezték meg az I. Országos Parenyica Gyúrtsajt Találkozót, amelyen a helyi sajtkészítők mellett az ország több pontjáról érkezett sajtmesterek is megméretik portékáikat. A szakértőkből és lelkes amatőrökből álló zsűri már kora reggeltől bírálta a benevezett sajtokat, a döntés nem volt egyszerű, hiszen mindegyik különleges valamiért, s mindenek előtt – az ítészek véleménye szerint – nagyon finom volt.

Ínycsiklandozó finomságok várták a látogatókat

Forrás: Nagykörűi Virágzástól Befőzésig Turisztikai Egyesület

Aki időben érkezett piacolni, finomságokkal, így például velős pirítóssal, előtte egy finom nagykörűi pálinkával, utána egy melengető teával küzdhetett az őszi reggel hűvösével. És ahogy mindig, most is, a jó hangulat is garantált volt...