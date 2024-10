Az ünnepélyes eseményen Plósz Csilla, a Karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti iskola igazgatója tárogató játéka után, az őrtűz meggyújtása előtt Hubai Imre vármegyei közgyűlés elnöke szólt a megjelentekhez.

A székely autonómia napja alkalmából idén is őrtűz gyúlt Karcagon

Fotó: Daróczi Erzsébet

– Köszöntök minden jószívű magyar embert, aki odafigyel arra, hogy mind a határainkon belül, mind túl élő magyarság megkapja a neki járó figyelmet, az autonómiát, hogy szabadon, önrendelkezve élhesse az életét. Sajnos látjuk, hogy napjainkban ez egyre nehezebb, mind Európában, mind a világon olyan konfliktusok zajlanak, amelyek már nem feledtethetik azokat a gondolatokat, amelyek az összetartozásról, a magyarság Kárpát-medencében eltöltött ezer esztendejéről, a magyar államiságról szólnak. Nem feledkezhetünk meg őseinkről, akik kivívták nekünk a szabadságot, hogy most magyarként Magyarországon élhetünk és arról sem, hogy vannak olyan magyar származású emberek, akik nem kapják meg a nemzeti és nemzetiségi önrendelkezés jogát és lehetőségét. Az Európai Unión belül lassan Magyarországon élő magyar állampolgárként is azért kell küzdenünk, nehogy elvegyék tőlünk az autonómiát, nehogy le kelljen mondanunk azokról a jogokról, amelyek magyarként, európai polgárként és emberként is megilletnek bennünket. Ezért fontos, hogy minél többen fejezzük ki, hogy az összetartozásban, a keresztény Európában hiszünk – hangsúlyozta az elnök.

Az őrtűz a magyarság összetartozását is szimbolizálja

Hubai Imre Csaba, a Karcagi Nagykun Gazdakör elnöke arról szólt, hogy a tűzgyújtás az összefogás révén erősödött meg a gazdákban, amikor az előző kilátó helyére felépítették az újat.

– Ezt a lehetőséget arra használjuk fel, hogy őrizzük azt a tüzet, ami összetart bennünket és átadjuk fiataljainknak, gyermekeinknek, középkorúaknak és időseknek a múlt, a jelen és a jövő összetartozásának gondolatát. Ezen a gyönyörű estén meg tudunk emlékezni székely testvéreinkről, így őrizzük a tüzet – mondta az elnök.

– Kilenc esztendeje itt, Karcag határában is együtt érezve székely honfitársainkkal mi is meggyújtjuk az őrtüzet. Jó látni, hogy sok magyar gyűlt össze, hogy kifejezze azt a szolidaritást, amely a székelyföldi testvéreinkkel, az egész világ magyarságával összeköt bennünket, mert a nagyvilághoz képest kicsiny nemzet vagyunk. Nem tettekben, nem erőben, nem elvégzett munkában, mert abban hatalmas a magyarság, de létszámban nem a hatalmas nemzetek közé tartozunk. Ezért vigyázni kell egymásra, minden magyarra, azokra a magyarokra is, akik a végeken állnak helyt, hogy ne morzsolódjanak le, hogy az idegen népek tengerének hullámai ne sodorják őket el. Ez a lelki kiállás a karcagi gazdák részéről csodálatos dolog, meg vagyok győződve arról, hogy ezt Székelyföldön is érzik és tudják, hogy számíthatnak ránk, ahogy mi is számíthatunk rájuk és minden magyarra – hangsúlyozta az eseményen F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő.