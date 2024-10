Negyven év szolgálat után nyugdíjba vonult Szabó József elnök-lelkész, a Törökszentmiklósi Református Egyházközség lelkipásztora. A több évtizedes sikeres munkáért ünnepi istentiszteleten adott hálát a közelmúltban a gyülekezet.

Szabó József elnök-lelkész és neje, Csökmei Edit negyven évig szolgálták a törökszentmiklósi református gyülekezetet lelkipásztorként

– Milyen érzésekkel, gondolatokkal vonult nyugdíjba?

– Először is nekem, mint felszentelt református lelkipásztornak hálát kell adnom a mindenható Istennek, aki 70 éves koromig megsegített a szolgálat végzésében, melyből 40 évet a Törökszentmiklósi Református Egyházközség gyülekezetének szolgálatában tölthettem el. Ez rendkívüli hálaadásra indító tény, tekintettel arra, hogy az elmúlt 300 esztendőben ketten-hárman értük el ezt a hosszú szolgálati évet.

– Hogyan kezdődött a törökszentmiklósi szolgálat?

– Törökszentmiklóson 1984 október 1-én kezdtem meg a szolgálatot református lelkészként. Az akkori püspök helyezett át ide az általam nagyon szeretett hajdúsámsoni gyülekezettől. Ez Debrecen közelsége miatt is igen kedvező hely volt és lett volna gyermeknevelés szempontjából, ugyanis a gyermekek még nagyon kicsik voltak a költözés ideje alatt. Elég kemény szocialista idők voltak még ezek. Az az igazság, hogy elég nehezen álltak velünk szóba az emberek, hiszen, akinek valamilyen felelős tisztsége vagy állása volt, annak nem volt tanácsos a lelkésszel barátkoznia. A körülmények aztán gyorsan megváltoztak a rendszerváltozással, de nekünk ott maradt egy romos állapotban lévő templom, egy befejezetlen parókia, és jónéhány százezer forintnyi adósság, ami az akkori pénzügyi viszonyokhoz képest tetemes összeget jelentett.

Eredményesen építkezett, fejlődött az egyházközség

A rendszerváltás után elsőként az országban visszakértük a templomunk mellett működő iskolánkat, melyet 1991 szeptemberében megnyitottunk

2011-ben bővítettük egy óvodával, ahol jelenleg 75 gyermeket gondozunk

Ugyanebben az évben még egy idősek otthonát is indítottunk

Ezt követően mertünk egy nagyot álmodni, és építettünk pályázati forrásból egy 24 férőhelyes bölcsődét is

Mindeközben fenntartásunkba vettük a Székács Elemér Szakközépiskolát, mely három év után a Törökszentmiklósi Református Oktató Központunk motorjává vált

– Az oktatóközponttal az intézményeink a bölcsődétől a középiskoláig egy igazgatási és gazdasági egységben működnek. Ezek rendkívül sok feladatok adtak számomra, melyet igyekeztem hűségesen ellátni.

Most, hogy befejeztem a munkámat megközelítőleg 160 munkatársunk van, akiknek biztos megélhetést, nyugodt, békés munkakörülményeket tudunk biztosítani. Nyolcszáznál több gyermeket tartunk nyilván, és 26 idős bentlakóval foglalkozunk.

– Ezek nekem nagyon sok örömöt és boldogságot adtak. Törökszentmiklóson kívül 2002-ben Szajolban 8 év kemény munkája után sikerült egy református templomot is felépíteni. Ez azóta egy önálló gyülekezetté fejlődött. Ezek mellett a város újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából létrehoztunk egy Helytörténeti Gyűjteményt. Azzal a boldog megelégedéssel köszöntem el a gyülekezettől, hogy amit a Jóisten rám bízott, igyekeztem túlteljesíteni. A gyülekezettől nem köszöntem el, hiszen ezután is oda járok, és istentiszteletet is tartok majd, valamint a Helytörténeti Gyűjtményt igyekszem fejleszteni. Negyven év után egy elégedett és boldog nyugdíjas vagyok, aki nagyon sok szeretetet és támogatást kapott Törökszentmiklóson.