Különleges író-olvasó találkozónak adott helyet nemrég a jászapáti könyvtár, ahol a város szülötte, Szikszai Ilka író, költő munkásságát ismerhették meg az irodalom szerelmesei.

Szikszai Ilka író, költő az Ezoterikus szerelem című könyvét mutatta be a jászapáti könyvtárban Fotó: Pesti József

– Már gyermekkorában is nagyon szerette az irodalmat, sokat olvasott, szavalóversenyeken vett részt és tagja volt az irodalmi színpadnak is. Évekkel később egy álom hatására ragadott tollat és kezdett el először verseket, majd novellákat írni. Több évtizede tanulmányozza az ezoterikus tanításokat, melyek lényege, üzenete Ilka szerint az, hogy jelen életünkben váljunk minél jobbá, halljuk meg a teremtőnk szavát és tudatosan adjuk, fogadjuk a szeretet energiáját – ezekkel a gondolatokkal mutatta be az írót Csintalan Dóra, a Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatója.

A könyvbemutatón a szerelem mágiája került fókuszba.

Megírta a szerelem himnuszát

Mint azt megtudtuk, Szikszai Ilkának eddig öt kötete jelent meg, legutóbbi az Ezoterikus szerelem, melyben a versek mellett novellák is olvashatóak. Tagja a Budapesten székelő Cserhát Művész Körnek és a Krúdy Gyula Irodalmi Körnek. Folyamatosan képezte, képzi magát, mert úgy gondolja, hogy nem elég az égiektől kapott talentum, a földi iskolákban szerzett tudás is nagyon fontos.

A Magyar Író Akadémia mesterkurzusain irodalmi és írói referens képesítést szerzett. Olyan neves tanároktól tanulhatott, mint például Jókai Anna, Csukás István, Zalán Tibor, Kornis Mihály, Grecsó Krisztián, Turczi István, Kukorelly Endre és Jenei Gyula. Alkotásait oklevelekkel, díjakkal ismerték el különböző irodalmi pályázatokon. Nem csak felnőtteknek ír verseket, hanem gyerekeknek is.

A jászapáti író-olvasó találkozón az Ezoterikus szerelem című könyvben megjelent versekből, novellákból kaptak ízelítőt a résztvevők Szűcs Margit író, költő, az Aranysor Íróklub vezetője és Diós Julianna előadóművész tolmácsolásában. Az érzelmi utazásra hívó könyvet az előszóban Lovag Bornemissza Attila író, költő, esztéta a szerelem himnuszának, az ezoterikus és láthatatlan múzsa ajándékának nevezte.