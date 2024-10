Rendkívül látványos égi jelenség a térségünkben a hét közepétől megcsodálható szuperhold-telihold. Ujlaki Csaba szolnoki csillagász érdeklődésünkre válaszolva elmondta, hogy az óriás Hold csütörtökön 17 óra 41 perckor kelt fel, és ez az év negyedik, egyben legnagyobb szuperholdja.

Még bárki láthatja a szuperholdat

Forrás: MTI

Miért szuperhold a neve a jelenségnek?

S hogy mitől szuper? A csillagász szerint attól, hogy telihold, csakhogy most a lehető legközelebb, csupán 356 ezer kilométerre van a Földtől. Ezért aztán tíz százalékkal fényesebb és nagyobb, mint egy átlagos telihold. Tehát most van Földközelben a Hold.

– A holdunk ellipszis pályán kering a Föld körül. Ezért a legtávolibb pontja 406 ezer, a legközelebbi az imént említett 356 ezer kilométer. Most ezen a közeli pályán tart a Föld körül keringő Hold. Ha élénken narancssárgás színű, az a bolygónk légterének szennyezettsége miatt van. Szeles időben felkeveredik a por, ez okozza a narancssárga elszíneződését – magyarázta a hétvégéig látható csodás égi jelenség titkát Ujlaki Csaba szolnoki csillagász.

A különleges látványosságot már előző este is sokan megfigyelték. De napok óta látható volt már, ahogy folyamatosan növekedni látszott bolygónk égi kísérője. Az egyedülálló hatást sokan meg is örökítették, illetve a vármegyeszékhely magasabb pontjairól is kimondottan varázslatos látványt nyújtott. A napokban egyébként egészen vöröses színűnek is tetszett egyes estéken a hatalmas hold korong, a jellegzetes színe mindig sokkal misztikusabbá teszi a jelenséget a megfigyelők számára.