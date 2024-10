A kertbarátok idei megfeszített munkájáról a rögtönzött terménybemutatóra hozott termések, lekvárok, befőttek, ivólevek láttán is Hubai Imre vármegyei közgyűlési elnök és dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, korábbi földművelésügyi miniszter is a legnagyobb elismeréssel szólt. Mindketten hangsúlyozták, egyre jobban felértékelődik a saját magunk által megtermelt javak értéke, így arra biztatták a jelenlévőket, folytassák jövőre is a kertészkedést.

Finomságokkal is várták az érdeklődőket

Fotó: Daróczi Erzsébet

A versenyre 44 kertet neveztek, az eredményeket az országos verseny ötletgazdája és programigazgatója, Sári Kovács Szilvia ismertette. Idén a karcagi kertművelők normál, minikert, gyümölcsös, közösségi kert és vegyes kategóriákban is versenyezhettek. Nehézségek is akadtak, az időjárás ugyanis most sem kímélte a kertművelőket, ennek ellenére így is sikerült több terményből rekordmennyiséget betakarítani. Voltak azonban nehezen kikelő vagy egyáltalán nem termő növények is. A paprika és a paradicsom azonban szépen termett, aminek most örülhetnek a kertesek, látva a boltok árait...