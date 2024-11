Támogató közösségre és szakmai segítségre számíthatnak azok, akik szeretnének leszokni a dohányzásról. Együtt sokkal könnyebb! mottó jegyében a Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda térítésmentes dohányzás leszokást támogató programot szervez, melyre dohányzó házaspárok jelentkezését várják a 0630/894-8213-as telefonszámon.

Ingyenes dohányzás leszokást segítő programba várják a dohányzó házaspárokat

Egyéni beszélgetés is része a dohányzás leszokást támogató programnak

A sikeres leszokáshoz a nikotinfüggőséggel és a dohányzáshoz kapcsolódó viselkedéses automatizmusokkal is foglalkozni kell – hívják fel a figyelmet az EFI közösségi oldalán. A hat alkalomból álló program során fontos szerepet kap a csoportfoglalkozás előtti egyéni beszélgetés, az önkontroll stratégiák kidolgozása, a sóvárgás, megvonási tünetek kezelés és a visszaesés megelőzése. Évente akár több százezer forintot is megspórolhat az, aki leteszi a cigit. Ez nem csak a családi kasszára van pozitív hatással, hanem az önbecsülésre és a szexuális aktivitásra is. A Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda programja ingyenes.