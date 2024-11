A virágátadás, tortagyertya-elfújás és puszilgatás után mi is leültünk Eszti nénivel beszélgetni, emlékeztetni őt az eltelt kilenc évtizedben vele történt fontosabb eseményekre. Ugyanis Eszti néni kilencvenéves lett.

Kocsi Flóriánné Bagdi Esztert (balra) az ünnepelt polgármesteri hivatal egészség- és családügyi osztályán dolgozó rokona, Bagdi Gabriella (jobbra) köszönti a város nevében a születésnapos otthonában. Eszti néni kilencvenéves lett

Fotó: Nagy Balázs

A születésnapos október 29-én töltötte be a kilencvenediket, ám pontos korát senki meg nem mondaná róla. Meghazudtolja azt, talán épp azért, mert mindig őszintén élte az életét. Legfeljebb hetvennek, ha kinéz. A szapora léptű, fürge észjárású „középkorú hölgy” a legközismertebb internetes közösségi oldalon is igen aktív társadalmi életet él. Nem szégyelltük feltenni hát a közhelyes kérdést: hogyan tartja karban ennyire jól magát?

Eszti néni kilencvenéves lett. Ezt senki nem mondaná meg róla!

– A nyugdíjaztatásom után nagyon sokat utaztam az országot. A barátommal, a kis Polski Fiatommal sok térségben jártam, több alkalommal gyógyvizes helyeken, ahol a szállásárakban az időstornák is benne voltak. Az ott alkalmazott gyakorlatokat elvégeztem, és meg is tanultam, így tulajdonképpen ezeknek veszem hasznát manapság is a mindennapos reggeli tornáimon. A rendszeres mozgás a testnek és a szellemnek is jót tesz, nem beszélve a lélekről, aminek pedig még inkább – osztotta meg fiatalságának titkát Eszti (néni). Majd visszatértünk vele a kezdetekre is.

– A Békés vármegyei Geszten születtem, a nevezetes és gyönyörűséges Tisza-kastély árnyékában. Az otthonunk egy nádfedeles kiskunyhó volt. Kicsi, rettenetesen szegényes, de a miénk volt. Testvérek nélkül nőttem fel, amit én sajnáltam, mert nem volt „családon belüli” játszópajtásom. A két kisbabáját elvesztő édesanyámmal jóformán kettecskén éldegéltünk hatalmas szegénységben, miután katona édesapám sokszor odavolt. Ő Horthy honvédként hazafiasan védte a hazát, míg a háború után épp ezért vegzálták.

– Tizennégy éves koromig éltem Geszten, mely települést ma is imádok. Geszt nekem a világ. Azért, mert a szülőhelyem, és azért is, mert a környezetével együtt egy csodálatos ékszerdoboz. A felújított Tisza-kastélyt és parkját idén, a Nemzeti Összetartozás Napján adták át ünnepélyesen. Az épületről és a Tisza család történetéről már számos könyv született. A korábban napvilágot látott köteteim után nemrégen én is írtam egy újabb olvasmányt, amely kifejezetten Gesztről, a településről, és annak természeti, környezeti szépségeiről szól.