Sokan keresnek természetes megoldásokat a különféle betegségek megelőzésére. Az őszi-téli időszakban különösen fontos immunrendszerünk erősítése, például gyógyteákkal. A gyógynövények ősi titkait rejtő varázslatos világba kalauzolja el az érdeklődőket a jászberényi Herbaest, melyet Báti-Dobos Szilvia természetgyógyász, fitoterapeuta, a Natúrműhely megálmodója vezet.

Gyógynövények ősi titkait fedezhették fel a jászberényi Herbaest résztvevői. Az interaktív fitoterápia előadás-sorozat november 14-én, csütörtökön folytatódik a Főnix Műhelyházban

Fotó: Pesti József

Gyógynövények ősi titkai kulcsot jelenthetnek az egészségmegőrzéshez

A Jászkerület Nonprofit Kft. által útjára indított ismeretterjesztő előadás-sorozat célja, hogy bemutassa, milyen lehetőségei vannak a gyógynövény terápiának egészségünk megőrzésében, helyreállításában.

– A fitoterápia a természetgyógyászat egyik szakterülete, mely a növényekkel, növényi részekkel és ezek készítményeivel való gyógyítást jelenti. A fitoterápia négy területe a gyógynövény terápia, az aromaterápia, ami az illóolajok alkalmazását jelenti, az apiterápia, azaz a méhészeti termékek gyógyászati felhasználása és az étrend – kezdte a gyógynövény terápia bemutatását Báti-Dobos Szilvia.

A Főnix-Műhelyházban tartott első interaktív Herbaesten a résztvevők egyebek mellett megtudhatták, hogyan lehet a mindennapokban otthon felhasználni a gyógyfüveket. A szakember az iható és a hatékony gyógytea készítés fortélyait is elárulta. Az őszi-téli időszakban sokan küzdenek különböző alsó- és felső légúti betegségekkel. A természetgyógyász kiemelte: ilyenkor segítségünkre lehet az apróbojtorján, a kakukkfű, az ökörfarkkóró sárga szirmából és citromfűből összeállított teakeverék, amely mind a száraz, mind a hurutos köhögésre javasolt.

– Immunerősítő növényként lapacho-t is tehetünk hozzá, mely egy dél-amerikai örökzöld faféle. A kérgéből készült teát az inkák csodaszerének tartják – ajánlotta a rendkívül különleges növényt a hallgatóság figyelmébe Báti-Dobos Szilvia, aki a bodza- és a hársfavirág kombinációjának jótékony hatásairól is beszélt.

A Hétfű névre keresztelt bázistea szintén fókuszba került. Ezt a keveréket Dr. Oláh Andor orvos-természetgyógyász receptje alapján állította össze a fitoterapeuta. Hét olyan gyógynövényből készült, melyek lefedik a teljes szervrendszert.

A Hétfű teában egyenlő mennyiségben megtalálható:

apróbojtorján

kakukkfű

cickafark

borsmenta

csalán

diólevél

komló.

Mint mondta, a Bekuckózó gyógytea kicsiknek és nagyoknak egyaránt ajánlott, hársfavirág, kakukkfű, borsmenta, hibiszkuszvirág és alma keverékét tartalmazza. Magában vagy mézzel ízesítve is nagyon finom, a gyerekek is szívesen fogyasztják. Mindezeken túl a gyógytea kóstolóval egybekötött Herbaesten általánosságban szó volt a gyógynövények hatóanyagainak kivonásáról, az illóolajok és szirupok készítésének fortélyairól és a méhészeti termékek pozitív hatásairól is.