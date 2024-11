Nagy volt a nyüzsgés október utolsó vasárnapján az Ifjúsági Házban. Kígyózó sorokban érkeztek az érdeklődők és alig várták, hogy belépjenek az első Jászberényi Képregény és Játék Börze kapuján.

A legendás Pókember valósággal felrobbantotta a színpadot az első Jászberényi Képregény és Játék Börzén. Szinte minden gyermek pacsizni akart a szuperhőssel

Fotó: Pesti József

Izgalmas játékokat is kínált első Jászberényi Képregény és Játék Börze

A rendezvényen olyan sokszínű volt a választék, hogy minden korosztály különleges kincsekre bukkanhatott.

– A képregények, mangák világa mellett a társasjátékok érdekelnek – kezdte a jászárokszállási Kis Lola, akivel a bejáratnál futottunk össze. – A börze összehozza a képregények szerelmeseit és remek kikapcsolódási lehetőséget biztosít. Remélem, hogy igazi ritkaságokat találok – tette hozzá.

Ebben bízott Goda Gergő is, aki rajong a Japán képregényekért és rajzfilmekért. – A manga és az anime világa több mint tíz éve vonz. Nagyon örülök, hogy végre Jászberényben is megrendezték a börzét. Számomra is pozitív megerősítést jelent, hogy nagy az érdeklődés – mondta a fiatalember.

A látogatók a klasszikus képregény sorozatok mellett a műfaj kortárs irányzatait is felfedezhették a rendezvényen. Több ezer magyar és angol nyelvű képregényt vonultattak fel az árusok, de helyet kapott a manga is, valamint megannyi sci-fi és horror könyv is. Játékokból is bőven akadt választék, rengeteg Lego, Matchbox, Marvel és DC figurát kínáltak, valamint egyedi, kézműves Anime ereklyéket is megcsodálhattak az érdeklődők.

Nagy sikert aratott az első alkalommal megrendezett Jászberényi Képregény és Játék Börze az Ifjúsági Házban, ahol több ezer fantasztikus képregény közül válogathattak az érdeklődők

Fotó: Pesti József

Különleges Ikarus maketteket is megcsodálhattak a látogatók

A börze szervezője Szabó Miklós Kunhegyesről érkezett. – Magyarországon 1989-ben kezdtek megjelenni a Pókember képregények, azóta szenvedélyes gyűjtő vagyok – árulta el. Kiemelte: a fiatalabb generációkat is igyekeznek megszólítani, ezért a börzét játék kiállítással, vásárral színesítették. – Örömteli, hogy az önkormányzat pozitívan áll a rendezvényhez. A látogatószám is azt mutatja, hogy van rá igény Jászberényben, ezért nagyon bízom, hogy lesz folytatás – fűzte hozzá Szabó Miklós. A képregények és játékok szerelmeseinek nem kellett csalódniuk, hiszen negyvenöt asztalon találhattak kincseket, melyekkel gyűjteményüket gazdagíthatták.