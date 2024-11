Adventi programokkal és meghitt hangulattal készülnek a szeretet ünnepére Jászfényszarun. A közel 2,5 méter magas, mikulás sapkás óriás cica, a karácsonyi rénszarvasok és a szán az ünnepi dekoráció már megszokott elemei, melyek ebben az évben új látványosságokkal bővültek.

Autómentő és sok dolgos kéz segített a karácsonyi rénszarvasok és a szán szállításában Jászfényszarun

Fotó: Gamesz Jászfényszaru facebook oldala

Kicsik és nagyok kedvencei a fényárban úszó karácsonyi rénszarvasok

A karácsonyi díszkivilágítás kiépítéséről, a látványelemek kihelyezéséről a már jól bevált menetrend szerint a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (GAMESZ) szakemberei gondoskodtak.

Már hetek óta tart az épületek dekorációja és az oszlopdíszek kihelyezése. Az előkészületek csúcspontjaként advent közeledtével kedden helyükre kerültek a díszkivilágítás elemei és megkezdődött próbaüzem. A fényárban a meleg, arany színek dominálnak. A rénszarvasok húzta szán és cica is megérkezett, de a megszokott díszek mellett meglepetésként angyalka és fotókeret is díszíti a tereket

– számolt be az előkészületekről Zsámboki Sándor, a GAMESZ igazgatója. A városnak felajánlott fenyők és az adventi koszorú elhelyezéséről is gondoskodtak. A GAMESZ dolgozói mellett helyi vállalkozók is közreműködtek a különböző szerelési munkálatokban, a rénszarvas szán szállításában.