Forrás: Bors

Girland

A fára tekeredő díszek, így a girland is a bűnbeesésre, a paradicsomi kígyóra utalnak. Így már talán annyira nem is meglepő, hogy még ma is gömb alakú díszek és fán tekergőző füzérek a leggyakoribbak.

Forrás: Bors

Csillagszóró

Ahogy a csillag, úgy a csillagszóró is az utat mutató betlehemi csillagot szimbolizálja. Szikrázó fényével beragyogja az otthonokat, ahogy a bölcseket vezető csillag az égboltot.

Forrás: Bors

Csengettyű

Amikor megszólal ez az angyali hang, lehet bontani a csomagokat. Ez az, ami a legtöbbünk eszébe jut. A harangok hangja vidámsággal tölti meg a levegőt, és valóban az angyalok érkezését jelzi. Ahogy a csillagszóró és a gyertya tüze, úgy a csengettyű hangja is a megtisztulásra utal. A korábbi pogány hit szerint ez a csengőszó megóv a gonosztól, és elűzi az összes démont.