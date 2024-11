Dél-Afrikán keresztül Jászkisérre címmel nyílt meg nemrég Keller István természetfotós kiállítása Jászkiséren, a Művelődés Házában. Az Ausztriában élő fotóst már egészen korán, gyermekkorában magával ragadta a fényképezés világa. Szenvedélyévé vált a pillanat megörökítése. A természet, különösen a vadon élő állatok mindig közel álltak hozzá, így nem véletlen, hogy érdeklődése egy idő után ebbe az irányba fordult – olvasható a kiállítás ajánlójában.

Keller István természetfotós (balra) képeiből nyílt kiállítás a Művelődés Házában, Jászkiséren. A fotók alatt elhelyezett QR-kódok segítségével a látogatók rengeteg információval gazdagodhatnak

Fotó: Pesti József

Kalandos út vezette Keller István természetfotóst Jászkisérre

Keller István mindig is az egzotikus vadonról és a vadon élő állatokról álmodozott. A 2000-es évek elején lehetősége adódott, hogy ellátogasson a dél-afrikai Kruger Nemzeti Parkba. Ezzel valóra vált az álma: megörökítette az afrikai vadon lenyűgöző állatvilágát, természeti szépségeit. Azóta időnként visszatér a szavakkal nehezen leírható élményekért. Megtudtuk, hogy az African Wildlife fotógyűjteménye számos kiállításon szerepelt már Finnországban, Németországban és Magyarországon.

2011 óta tagja az Osztrák Természetfotós Szövetségnek (VTNÖ). Varázslatos fotóival számos helyezést kapott, de számára az a legfontosabb, hogy megmutassa az embereknek, milyen gyönyörű a természet. Alkotásaival felhívja a figyelmet a természetvédelem fontosságára is. Keller Istvánt nem csak a csodálatos Afrika nyűgözte le, hanem a jászkiséri szikes puszta élővilága is rabul ejtette. A tárlatot Varga József fotográfus nyitotta meg, aki barátaival létrehozta a természetfotózást népszerűsítő jászkiséri Mr. Bene Madártani Szabadidőközpontot, ahol Keller István is örömmel fényképez. A rendezvényt élménybeszámoló és kötetlen beszélgetés zárta.