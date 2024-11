Számos legendás jármű csillog Péli Tibor motorgyűjtő tiszajenői műhelyében. Először csak gyűjtötték és hozták mindenfelől a motorokat az édesapjával, majd egy idő után elkezdték felújítani őket. Mindegy volt, hogy milyen régi, amit találtak azt hazavitték.

Péli Tibor motorgyűjtő tiszajenői műhelyében sorakoznak a különféle modellek

Fotó: Mészáros János

Sokféle járművet őriz garázsában a motorgyűjtő

Sokat lendített az üzleten, hogy mezőgazdasági gépkereskedéssel foglalkoztak és sok ember megfordult náluk. Főút mellett van a telepük, ezért kitettek egy táblát, hogy régi, veterán motorkerékpárokat keresnek. Attól kezdve beindult a gyűjtemény kialakítása, amit lassan húsz éve nyitottak meg. Jelenleg is ott található az 1936-os magyar gyártású Csepel Turán, ami a kiállítás legrégebbi darabja. Gyűjteményének egyik legbecsesebb darabja egy 1938-as, nikkeltankos, blokkváltós Csepel WM, mely típusból az egész országban mára ez az egy darab maradt. Idővel célirányosan ráálltak a magyar gyártású kétkerekűekre, amikből sikerült fellelni egy-két olyan darabot, prototípusokat és exporttípusokat, amikkel színesíteni tudták a palettát. Ezek közé tartoznak a Csepel, Danuvia, Pannónia, Tünde, Panni, Berva és Dongó motorok.

Az egyetlen darab az ő gyűjteményében található

Jelenleg már egyedül viszi a gyűjteményt és az a célja, hogy a hazai motorgyártást be tudja mutatni. A most felújítás alatt lévő darabok, ha elkészülnek és egy-két cserét követően az ország legnagyobb gyűjteménye jöhet létre Tiszajenőn. Sok olyan export-típusa is van, amit Amerikából, Svédországból, a régi Jugoszlávia területéről kellett visszahozni, itthon ugyanis nem árusították őket. A tengeren túlról érkezett úgy vissza kétkerekű, hogy egyetlen kilométer sincs az órájában, csupán kiállítási darab volt. A prototípus Csepel és Pannónia motorok pedig soha sem kerültek kereskedeli forgalomba. Új Csepel típust a postásoknak adták ki tesztelésre, de nem vált be, így nem kezdték el a gyártását. Az egyetlen darab nála látható az országban. Csepelből lényegében teljes a gyűjteménye, legfeljebb más színkombinációkat találhatnak. A közelmúltban egy amerikai exportra szánt Danuvia (Csepel fejlesztés) és egy 1949-ben gyártott Franciaországból visszakerült motorral bővült a gyűjteménye.