A hideg évszak beköszöntével fokozott odafigyelést igényel az őszi-téli bőrápolás, hiszen az időjárás viszontagságai megviselhetik állapotát. A megfelelő rutin - kíméletes tisztítás, hidratálás és éjszakai regenerálás - segíthet megőrizni egészségét és szépségét.

Fontos, hogy az őszi-téli bőrápolás is a napi rutinunk része legyen

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

Érdemes olyan termékeket választanunk amelyek fő alkotóeleme a hialuronsav, hiszen ez segít a nedvesség megőrzésében, míg a ceramidokat tartalmazó készítmények erősítik a bőr természetes védekezőképességét. Az A-vitamin amellett, hogy anti-aging hatású a regenerálódási folyamatokban is aktívan részt vesz. A külső hidratálás mellett fontos, hogy belsőleg is támogassuk szervezetünket, ennek érdekében ügyeljünk a megfelelő vízfogyasztásra.

A fényvédelem is fontos az őszi-téli bőrápolás során

Kezünk és ajkaink dehidratáltságára is fektessünk hangsúlyt, használjunk intenzív regeneráló ajakápolót és hidratáló hatású kézkrémet. Nélkülözhetetlen ebben az évszakban is a fényvédelem, hiszen az UV-sugarak bőrre gyakorolt hatása időjárástól függetlenül nem marad el: károsíthatják bőrünk egészségét. A megfelelő rutin kialakítása tehát kulcsfontosságú, így megőrizhetjük bőrünk frissességét és egészségét a hideg hónapokban is.