Kísérőnk, Bozsó Mihály közművelődési szakember, intézményvezető mondta el, hogy a régi szerkezet nem más, mint a közelben álló egykori premontrei templom eredeti időmérője. Évtizedekkel ezelőtt emelték le a toronyból, s rendbehozatala után itt találta meg vélhetően örökös helyét a rendházban. Lapunk archívuma szerint 2002 májusában adtunk hírt arról, hogy a jánoshidai templom tornyában egy 180-200 éves óraszerkezetet találtak. Bár az óra messze nem egyidős a középkori templommal, de így is nemzedékek sorának mutatta az időt, azelőtt a nap járásához igazodtak az emberek. A legrégebbi, bő hatszáz éves óraszerkezet Angliában van, de nálunk a jánoshidai szerkezet is tiszteletre méltó korú. Rusvai László, akinek szép világítástörténeti kiállítását is éppen akkor láthattuk a rendházban, s akinek szintén volt része volt a toronyóra felújításában, hozzáfűzte, hogy nem mindennapos dolog a régi toronyórák megőrzése.

A régi toronyórák a történelem egy szeletét őrzik, Vidra Sándor a szolnoki Belvárosi templom gondnoka meg is mutatta a templom egykori órájának számlapját is

Fotó: Mészáros János

A régi toronyórák elismert mesterek keze munkáját dicsérik

– Mára sajnos sok helyen kidobták az „ócskavasat” az elektromos, harangjátékos műanyag órák kedvéért. A jánoshidai szerkezet ráadásul olyan kovácsmunka, ami még 19. század közepén megjelent gyári órák előtti darab. Biztosan nem a helyi kovácsmester dolgozott rajta, hanem erre szakosodott mester készítette legalább fél évig a kovácsolással, szegecseléssel összerakott első generációs szerkezetet – mondta.

Azt is megtudtuk, hogy amikor először találkozott az órával, már nem volt rozsdás, korábban szépen konzerválta valaki, tehát vigyáztak rá. A javításán már ő dolgozott, többek között az egyik csapágyát rézzel perselyezte, pótolta a hiányzó ingafüggesztő rugót. Bár ahhoz, hogy teljesen üzembiztos legyen, még van rajta tennivaló, de ahogyan magunk is meggyőződtünk róla, szépen jár így is.

Illesztésein, egyetlen darabból kovácsolt, majd reszeléssel kialakított fogaskerekein, felső részén látható kovácsolt díszítésen is látható, hogy szeretettel és gondos munkával készítette ismeretlen alkotója.

Nagy értéke volt a maga korában is, jókora házat, esetleg húsz lovat, vagy négy-öt pár jármos ökröt lehetett venni az árán. A falu idős lakosai úgy emlékeztek rá, hogy a tornyon levő három, 120 centiméter átmérőjű számlapján fehér alapon fekete római számok voltak, s a padlástérben négy mutatót is találtak hozzá. Rusvai László azt is hozzáfűzte a látottakhoz, hogy emlékezete szerint egy hasonló öreg szerkezet még a közeli alattyáni toronyban is található.