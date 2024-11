Hogyan zajlik a törpeharcsa gyérítés?

– Hogyan működik a varsa? – tudakoltuk szedés közben a halászoktól.

– A varsákat terelőszárnyak kötik össze. A halak a terelőszárnyaknak úsznak, amelyek a varsák felé irányítják őket. Mindkét irányban varsa van, tehát a halak csak abban tudnak kikötni. A varsa tulajdonképpen két egymásba fordított tölcsérforma, amibe a hal beleúszik, de kiúszni már nem tud – mondta Dobos József.

– Miben különbözik a törpeharcsa gyérítéshez használt varsa a hagyományostól?

– Be van szűkítve. Látja, a kezem se fér be – mutatta. Ebbe csak a törpeharcsák és a kisebb, főleg hosszúkás testű ragadozó halak jutnak be.

– Miért ilyen időben ildomos elvégezni a gyérítést?

– Mert hideg van, már „összebandáztak”, könnyebb kifogni őket.

– És mi vár a vízből kipenderített törpeharcsákra?

– Megsemmisítés.

– Vagyis?

– Fehérjefeldolgozóba kerülnek. Kutyatáp lesz belőlük, vagy valami hasonló.

Miért fontos a törpeharcsa gyérítés?

A holtág „törpeharcsátlanítása” azért lényeges, mert – mint Csontos István elmondta – a Holt-Zagyva nyaranta felkapott horgászvíznek számít, de egyébként is kedvelt. Legutóbb négyszáz darab éves engedélyt adtak el a tóra, és ehhez jön még a számos alkalmi, napijegyes pecás. Ők pontyra, amurra, csukára, süllőre pályáznak, csak hát ugye a törpe…

De a törpeharcsák kiebrudalása nem csupán saját érdek, hanem kötelezettség is. Mint érdeklődésünkre Donkó Péter, a KTVHESZ ügyvezető igazgatója elmondta, a halgazdálkodókat jogszabály kötelezi, hogy a gondjaira bízott vízterületről távolítsa el az invazív fajokat.

– Ezek az invazív fajok az őshonos halak táplálékkonkurenciái, pusztítják ivadékaikat, ezért szükséges a gyérítés. Az ökológiai szelektív halászat során – most épp törpeharcsa esetén – ezt a munkát végezzük el, a vízterület törpeharcsa-állományát szeretnénk csökkenteni – sorolta.

A munka egyébként nem korlátozódik a Holt-Zagyvára. Az ügyvezető igazgató elmondása szerint a törpeharcsa gyérítésre szóló engedélyük idén január 1-jétől december 31-éig él, az év során eddig közel 14 tonna törpeharcsát szedtek ki a szövetség vizeiből,

a Nagykunsági főcsatorna,

Malomzugi Holt-Zagyvából

és a Tisza árteréből.

A gyérítést végig halőrök felügyelik, a szövetség arra is figyel, hogy mindig más halőr legyen a helyszínen, ezzel is elejét véve a rosszindulatú pletykáknak, miszerint ilyen alkalmakkor a vízterületekről értékes halakat is elvisznek. Donkó Péter hangsúlyozta, ilyen eddig sem történt, és reméli, hogy a jövőben sem történik.