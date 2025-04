Szavazási szakaszban az anya-lánya fotópályázat

Elérkezett a következő izgalmas mérföldkő a megható Anya-lánya fotópályázatban! A nevezési időszak véget ért, most pedig a szívek és szavazatok elnyeréséé a főszerep.

Lezárult az Anya-lánya fotópályázat nevezési szakasza

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

A beérkezett fotók között böngészve igazi gyöngyszemekre bukkanhatnak az érdeklődők. Maga a szavazás is szórakoztató, a vizuális élmény mellett persze egyre erősödik az emberben az érzés, hogy az édesanyák pótolhatatlan szerepet töltenek be az életünkben.

Szavazás indul: az Anya-lánya fotópályázat legszebb pillanatait keressük!

A pályázat szavazási szakasza április 24-től május 8-ig tart. Ezután minden vármegyében a 10 legtöbb szavazatot kapott pályázat közül sorsolással választják ki a három nyertest. A legkedveltebb és legszerencsésebb párosok minden vármegyében megnyerik a 2 db 50 000 Ft értékű vásárlási utalvány és az 1 db 50 000 Ft értékű szépségápolási ajándékcsomag egyikét.

Az eredményhirdetésre 2025. május 13-án kerül sor, a nyerteseket a pályázat hivatalos oldalán, az anyalanyafoto.hu oldalon hirdetik ki.

Ne feledd, minden szavazat számít, ezért vegyél részt te is a voksolásban, sőt buzdítsd szavazásra ismerősidet, családtagjaidat is! Legyetek részesei ennek a nem mindennapi kezdeményezésnek, amely az édesanyák és lányaik közös élményeinek ünnepét jelenti. Ők már megmutatták magukat a világnak, most mutasd meg te is, hogy észrevetted őket!

Szavazz az anyalanyafoto.hu oldalon!