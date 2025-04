Elképesztő, mennyi járműcsoda egy helyen: Svédországból is érkezett járgány Abonyba – galériával

A veteránoktól kezdve a legújabb szuper járgányokig találhattak maguknak különlegességet az érdeklődők az abonyi autós találkozón szombaton.

Akadt néhány szocialista gyártmányú autó is a világmárkák között. Számtalan kiegészítő programot is rendeztek, így nagy sikere volt a felnitartásnak – ezt a versenyt több kategóriában is megtartották.

A nap végén rengeteg serleget osztottak ki a résztvevők között. Természetesen finom étkek és italok is várták a családokat a hűs fák alatt.