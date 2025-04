Levegő után kapkodtak a boltban: egy szolnoki nagymama vette meg a Jászkunság legdrágább ballagási ajándékát

Nemrégiben egy nagymama tért be az üzletbe, aki unokájának vásárolt arany nyakéket. Az ára körülbelül 300 ezer forint volt. Ez nagyon kirívó eset, bár közel hasonló összegeket mások is rászántak már ilyen ajándékra. A nagyszülők legtöbbször nyakláncot választanak medállal, amit később is szívesen hordanak a fiatalok