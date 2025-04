Több százezer forint is fizethet az a kétkeréken közlekedő, akinek nincs biztosítása

A robogók és nagy teljesítményű e-rollerek többsége biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban, pedig 2024 júliusa óta már ezekre a járművekre is kötelező a gépjármű-felelősségbiztosítás. A biztosítás hiánya nemcsak szabálysértés, hanem komoly anyagi kockázat is, hiszen egy baleset esetén a károkozó akár többmilliós összeget is fizethet saját zsebből.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Az MNB adatai szerint a robogók alig 45 százalékára kötöttek biztosítást. A helyzet az e-rollereknél még rosszabb: az 50 ezer jármű közül becslések szerint legfeljebb 10-15 ezer rendelkezik kötelezővel. A biztosítás évente mindössze 8–10 ezer forint, de nélküle a bírság ennek a sokszorosa lehet, nem beszélve a kárfizetési kötelezettségről. Aki eddig elmulasztotta, még pótolhatja – fedezetlenségi díjat nem kell fizetni, csak annyit számít, hogy az igazoltatás pillanatában legyen biztosítás.