Elhunyt lapunk egykori munkatársa, csak a sűrű csend maradt utána

„Jut eszembe”, e fájdalmas megemlékezés íróját is Ő, a sokat megélt, jó tollú, huncut regölős indította el a pályán 1993-ban… „Mihez értesz fiam?” – kérdezte meg első találkozásunkkor, s mire elkészültem a válasszal, és soroltam volna, mi is bújik meg tarisznyámban a hamuba sült pogácsán kívül, már meg is előzött az általam később megismert, kissé ironikus, egyesek számára bántó, másoknak mulattató beszólásával: „Nem baj! Majd megírod!”. Engem sosem zavartak a pikírt, csípős megjegyzései, talán ezért is csípett. Az már inkább zavar, hogy elhunyt Palágyi Béla.

Elhunyt Palágyi Béla (Pányok, 1937 – Szolnok, 2025)

Forrás: Németh András Péter

Palágyi Béla majd húsz évvel ezelőtt egy kerek évfordulója kapcsán úgy vetett számot addigi életéről, hogy abban sűrű élete lényege benne volt:

„A szerkesztők azt óhajtották, hetven sorban írjam meg az életem. Egy év – egy sor. Azt kérem, ha hosszabb lesz, növeljék a terjedelmet, ne az életemet rövidítsék meg!”

Virágvasárnap megszületett és virágvasárnap elhunyt Palágyi Béla

„Pányokon születtem, valamikor így címezték nekünk a levelet: Abaúj-Torna vármegye, gönci járás, utolsó posta Abaújvár. Apám református kántortanító volt, 1938-ban a nyakába vett, úgy néztem végig, amint Horthy Miklós kormányzó fehér lovon bevonult Kassára. Apám tanított írni-olvasni, angolul viszont már Sárospatakon, a Református Főgimnáziumban tanultam, Dévai tanár úrtól.

Egyetlen évig kezdődött számomra a hét az imatermi fohásszal, a következő szeptembert már egy népi kollégiumban kezdtem. „Elvtárs, a csákányt jó mélyre vágd!” – a templom helyett tüntetni jártunk fáklyával Darányi Lajos nagytiszteletű úr parókiája elé. Gimnáziumi évek Sátoraljaújhelyben, a Kossuth Lajos Gimnáziumban. Töltöttünk jutalmul egy félévet abban az osztályteremben, ahol a nagy előd is koptatta a padokat. A továbbtanulás nem jöhetett szóba „egyéb” származásom miatt, így az Üllői úti Kossuth Lajos Tüzértiszti Iskolára kerültem. A választás merőben félreértés volt, ez 1956. október 23-án tisztázódott.

Futballistaként voltam zárfékezői státusban, sőt ültem zárféken; voltam pincemester-helyettes Sárospatakon a vár alatti Soós-ágban; aztán képesítés nélküli nevelő lettem. Az első órám végén, Nagyhutában kiderült, hogy a gyerekek alig tudnak magyarul. Tanítottam Füzérradványban, majd Kovácsvágáson. Benősültem az Alföldre – Szajolban köszönnek rám volt tanítványaim –, közben elvégeztem az egri Tanárképző Főiskolát.

És ekkor végre sínre kerültem: 1969-ben a Szolnok megyei napilap munkatársa lettem, ahová korábban karikatúrák rajzolása révén lopakodtam be. Egy tekercs papírral, másfél tucat tollforgató emberrel 1993-ban megalapítottuk a Jászkun Krónika című polgári napilapot. Innen, miután a konkurencia felvásárolta az újságunkat, negyven (!) másodperc alatt kirúgtak. (Azóta is fontolgatom, kérjem-e a felvételemet a Guinness-rekordok könyvébe.) A vezetéstől függően hol megbecsült, hol lesajnált státusban, 1998-tól vagyok a Szabad Föld munkatársa. Jelenleg a sportrovatot vezetem (ma a „megbecsült” korszakomat élem).

Az eltelt évek alatt kötelezően festettem, minthogy rajztanári diplomát szereztem; teniszeztem, mert a focipályától a teniszjátéktér jóval kisebb; és vadászgatok, amire a hajlamot apám génkészletéből örököltem. Mivel messze nincs még hetven sor, így elmondom, hogy két lányom és egy nevelt fiam boldogít, három unoka társaságában. A fiú a vízilabdával bejárta a világot, a nagyobbik lányom velem egy szerkesztőségben dolgozik (gyakran jelennek meg egymás mellett cikkeink). Fiúunokám, Buttinger Milán (kéretik ezt a nevet megjegyezni!) mindenféle korosztályos válogatott tagja és korszakos tehetség, természetesen vízilabdában. Ő az újságíró lányom „produktuma”.