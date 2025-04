Rejtélyes, furcsa kinézetű állatok keltek ki a tojásokból egy jászsági farmon

Burst Attila nem a hagyományos gazdasági haszonállatokat tartja, hanem azok hobbi célra kitenyésztett díszes, ritkaságnak számító változatait. A tenyésztő farmja többek között a fekete tyúkfajta, az Ayam Cemani, a japán ko shamo, az indiai viador és a vietnámi sárkánylábú csirke otthona.

Burst Attila hírportálunknak megmutatta a különleges fekete tyúkfajta, az Ayam Cemani világos tojását

Fotó: Pesti József

Szerencsét és gazdagságot hoz ez a misztikus fekete tyúkfajta

– Az Ayam Cemani eredetileg Indonéziából, Jáva szigetéről származik, ahol évszázadok óta használják áldozati állatként szertartásokon. Európába egy holland tenyésztő, Jan Stevernik hozta be, majd megjelent Németországban és Angliában is. Magyarországon én honosítottam meg a fekete tyúkot, valamint a világ legkisebb csirkefajtáját, a seramát és az ayam ketawát, a nevető csirkét is – mesélte Burst Attila, aki gyerekkora óta kedveli az állatokat.

Tizennégy évesen kezdett el díszbaromfit tenyészteni és ez a szenvedélye a mai napig tart. A farmot 17 éve hozta létre Jászfényszaru külterületén, melynek egyik ékessége a fekete tyúk.

– Mindene, a tolla, a taraja, a bőre, a csőre, a húsa és a csontja és még a belső szervei is feketék. A vére vörös, de sötétebb az átlagosnál. Mozgékony, könnyű testű, hosszú lábú, harcos típusú baromfi. A kakasok általában 2-2,5 kilogramm súlyt nyomnak, míg a tyúkok súlya 1,5-2 kilogramm. Sokan azt gondolják, hogy a fekete tyúk tojása is sötét, ez azonban nem így van, hiszen világos, krémszínű – oszlatta el a tévhitet az Ayam Cemani tojásáról Burst Attila.

A díszbaromfi farm tulajdonosa azt is elárulta, hogy kizárólag hobbiból tenyészti a furcsa megjelenésű szárnyasokat, s nem belőlük készül a vasárnapi ebéd a család asztalára. Pedig Indonéziában elképesztő varázserőt és gyógyító hatást tulajdonítanak a fekete szárnyasnak: a legenda szerint szerencsét és gazdagságot hoz annak, aki a húsából eszik.

Indonéziában misztikum, titokzatosság övezi a fekete tyúkot

Fotó: Pesti József

Bizarr a látványa, de rendkívül ízletes a húsa

A tenyésztő ottjártunkkor büszkén mutatta meg hírportálunknak a csodabaromfi egyik nem mindennapi változatát, a fodros Ayam Cemani-t, mely Európában egyedülálló módon a jászfényszarui farmon található meg.