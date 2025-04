Épp előkészültek a csapatok a jászsági főzőversenyen, amikor valaki meghökkentő alapanyagot tett az asztalra

És míg az ízletes ételek a bográcsokban rotyogtak, addig különféle programok szórakoztatták a fesztivál látogatóit. A vidám hangulatról többek között Víg Zoltán, Laci mulatós, Mészáros Árpád és a Szabadság Rabszolgái zenekar gondoskodott. Vetélkedők, tombola és gyermekprogramok is színesítették a rendezvényt. A teljesség igénye nélkül a főzőversenyen a klasszikus babgulyás mellett készült marhagulyás, palóc- és székelygulyás, sőt még strucchúsból is főtt isteni finomság, mely különdíjat érdemelt. Első helyezést ért el a Tüzes Macák csapata, második helyen az Acélsisak Motoros Baráti Kör végzett, míg a harmadik a Faház Söröző főzőgárdája lett. A zsűri több különdíjat is kiosztott.