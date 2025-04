Elképesztő, mit műveltek a levegőben a szolnoki sportolók – videóval

A RúdSport és Légtorna Iskola minden évben megrendezi a házibajnokságát Szolnokon, melyen a tanítványok szabadon bemutatott művészi gyakorlatokkal készülnek választott eszközön, mint a rúd, karika, hammock, silk, lengőrúd. A versenyt részletes szabályzat alapján tartották meg, amely korcsoportokat határoz meg az 5 évesektől egészen a 60 év feletti versenyzőkig, valamint divíziókat az amatőröktől a profikig. A rúdsport ilyen formában való megjelenése lehetőséget ad arra, hogy a mozgás és az önkifejezés egyaránt teret kapjon.

A RúdSport és Légtorna Iskola házibajnoksága jó élményekkel zárult

Fotó: Beküldött / Forrás: Rauschenberger Nikolett

A rúdsport egyéni arca – karakterek és élmények a házibajnokságon

Idén a résztvevők jó élményekkel zárták a versenyt. Művészi gyakorlatokkal készültek, amely alatt egy szabadon választott téma és karakter értendő. A bemutatott kűrök között szerepelt többek között egy rocker lány, a Ponyvaregényből ismert Mia Wallace, Csajkovszkij Fekete Hattyúja és Jázmin hercegnő is – de még sokféle szerepet előadtak kidolgozott gyakorlatokban.

A bajnokságon látványos elemekkel indultak a versenyzők

Fotó: Beküldött

Idén minden résztvevő egységesen egy eredményes versenyzői kupát kapott. A szervező szponzori felajánlásokból gyűjtött támogatásokat cégektől és magánszemélyektől, így minden versenyzőnek 30–40 ezer forint értékű különböző ajándékot tudott átadni. Ezzel is szeretnék ösztönözni a tanítványokat, hogy próbálják ki magukat – hiszen bár sok munka áll a felkészülés mögött, az sokszorosan megtérül, nemcsak az ajándékok miatt, hanem mentálisan is.

Az esemény kitűnő alkalom volt a rutinszerzésre, ugyanis újabb versenyek és bajnokságok várhatók

Fotó: Beküldött

Nikolettától megtudhattuk azt is, hogy májusban és júniusban további nagy versenyek várnak a sportolókra – köztük a magyar bajnokság is –, így a házibajnokság egyben jó rutinalapozási lehetőség is volt a felkészülés során.