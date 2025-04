Utolsó esély 50 perce

Még most sincs minden veszve, ha valami lemaradt a húsvéti ünnepi asztalról

Bármilyen jól is készülünk az ünnepekre, mindig akad valami, ami az utolsó pillanatban jut eszünkbe. Ha idén húsvétkor is így jársz, nem árt tudni, hogy csak szombaton lesz lehetőség a bevásárlásra. A húsvéti nyitvatartás ugyanis idén is meglehetősen szűk keretek közé szorítja a vásárlási lehetőségeket.

Ha valaki idén sem készült időben a húsvétra, akkor bizony most szombaton egy kisebb „tojáskergető-fesztiválra” számíthat a boltokban. A húsvéti nyitvatartás ugyanis az idei négynapos ünnepen ismét a türelmesek és a jól tervezők oldalán áll – a kapkodók pedig mehetnek szombaton szalvétáért, sonkáért és a „jaj, még egy torma is kéne!” mantrával a tömegbe. A húsvéti nyitvatartás mindenkit megtréfálhat

/ Forrás: Illusztárciófotó/Shutterstock Ismét itt a dilemma a húsvéti nyitvatartás körül, de mi mutatjuk a megoldást! 2025-ben a húsvéti hosszú hétvége április 18. és 21. közé esik. A boltok döntő többsége három napon át zárva tart – egyedül április 19-én, szombaton lesz esélyünk beszaladni a Lidlbe, Aldiba, vagy bármely másik nagy áruházlánchoz. És hogy meddig lesznek nyitva? Nos, ez már nem ilyen egyszerű kérdés. Üzletenként eltérő lehet a nyitvatartás, úgyhogy érdemes előre csekkolni, nehogy csak a hűlt helyét találjuk a friss kalácsnak. ITT azonban minden hasznos információt megtalálhat! És mi a helyzet a patikákkal? Nyitva lesz legalább a gyógyszertár, ha elfogy a gyomorégésre való tabletta a sonkázás után? Vagy csak az ügyeletesek fogadnak majd? És honnan lehet megtudni, hogy ki az ügyeletes? Ne aggódj, ezekre mindent megtalálsz egy helyen – mutatjuk, hol!👇

Az ünnepi patikanavigációt ITT éri el az OGYÉI hivatalos oldalán!

