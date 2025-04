Különös vendég toppant be a berényi rendezvényre, rendkívüli ajándékot kaptak tőle a résztvevők

Bence és Hermina, a legyőzhetetlen páros

A jótékonysági rendezvény mindenkinek felejthetetlen élményt adott. Mintegy százötvenen csatlakoztak négylábú barátaikkal a kezdeményezéshez és teljesítették a három kilométeres távot. A tavalyi győztes páros, Kapalyag Bence és kutyája, Hermina idén is legyőzhetetlen bizonyult. Másodikként ért célba Géczi Roland és Kiwi, míg a harmadik helyen a menhelyi kutyussal, Rozsdával futó Juhász Dávid végzett. Minden versenyző jutalma az élményen túl az érem és a finom ebéd volt, az első három helyezett az érem mellé egy-egy ajándékcsomagot is kapott. A futóverseny bevételéből ebben az évben a Kutyákkal az Életért Alapítvány, az Animal Help Alapítvány és az Álmom egy gazdi Állatmentő Alapítvány részesült támogatásban, mindegyik szervezet képviselője kilencvenezer forintot vehetett át a szervezőtől.