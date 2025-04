Így reagáltak a berényiek, amikor megmutatták, milyen grafikák készültek róluk

Vidám hangulatban telt a II. Jászberényi Képregény- és Játékbörze. Mintegy negyven kiállító több ezer magyar és angol nyelvű képregény, magna, sci-fi és horror könyvek, játékok várták a látogatókat szombaton az Ifjúsági Házban.

Nagy sikert aratott a képregény- és játékbörze, melyet immár második alkalommal rendeztek meg Jászberényben

Fotó: Pesti József

Örömmel fogadták Bing Nyuszit és társait a képregény- és játékbörze színpadán

A klasszikus képregény sorozatok mellett a műfaj kortárs irányzatai is megjelentek a kiállításon. Játékokból is széles volt a kínálat: rengeteg Lego, FunkoPop, Star Wars figura és anime Geek holmi, valamint társasjáték közül lehetett válogatni. A Master-Lab Comics csapata is jelen volt, akik főként rock zenekarokról készítenek képregényeket. Két legfrissebb kiadványuk a Kispál és Borz, valamint a Nirvana zenekarról mesél. A csapat grafikusa nagyon egyedi, vicces karikatúrákat készített a bevállalós látogatókról a rendezvényen. Az érintettek nagyon jókedvűen tekintették meg a róluk készült alkotásokat.