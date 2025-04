Berobbant a tavaszi szünet: összegyűjtöttük, hová érdemes mindenképp elmenni a családdal a Jászkunságban

A tavaszi szünet kirándulás szempontjából az egyik legideálisabb időszak: virágba borul a természet, hosszabbak a nappalok, és végre együtt lehet a család a szabadban. Ha nem akartok messzire menni, de mégis különleges élményekre vágytok, a Jászkunság is bőven tartogat meglepetéseket. Összegyűjtöttünk öt könnyű, gyerekbarát túracélt, amit akár húsvét környékén is be lehet iktatni. Mi lehet jobb, mint egy kirándulás a tavaszi szünetben?

A Tisza-tavi Dinó Park az egyik legjobb lehetőség ha szóba kerül a kirándulás a tavaszi szünetben

Forrás: Illusztáció/Shutterstock

Ha kirándulás a tavaszi szünetben, akkor Dinó Park, élethű dinókkal a Tisza-tónál

Ha van a családban egy lelkes dinórajongó, akkor ez a hely kihagyhatatlan! A tiszafüredi Dinó Park áprilistól újra nyitva áll, és életnagyságú, mozgó és hangot adó dinoszauruszokkal várja a látogatókat. A park az ártéri erdőben bújik meg, így a kaland egyben egy kellemes séta is. Interaktív táblák, szabadtéri játékok és igazi őskori hangulat segít abban, hogy a gyerekek játékosan tanuljanak – és a szülők se unatkozzanak.

Nyitvatartás április 18-tól minden nap: 10:00–17:30

Húsvéti séta a Tiszakürti Arborétumban

Aki inkább a természet csendesebb oldalát keresi, annak a Tiszakürti Arborétum lehet a tökéletes úti cél. A 60 hektáros park lenyűgöző növénygyűjteménye, faragott szobrai és kanyargó ösvényei igazi békét árasztanak. A gyerekeket várja a vízköpős artézi kút és a különleges fákkal övezett sétány, míg a felnőttek a látogatóközpont kisfilmjei révén hangolódhatnak rá a természet ritmusára.

Ingyenes vezetett séta: április 21., húsvéthétfő, 10:00-tól

Jászberényi Állatkert – természetközeli kaland kicsiknek és nagyoknak

Aki állatokat szeretne látni a tavaszi szünetben, annak érdemes ellátogatni a jászberényi állatkertbe, ahol a cél nem csupán a bemutatás, hanem az állatok jóléte is. A kifutók tágasak, természetes környezeti elemekkel gazdagítottak, így a látogatók egy élhetőbb, valósághűbb élőhelyet láthatnak. Bár nincs hely nagytestű állatok számára, a sokféle kisebb faj, a családias hangulat és a korszerű bemutatók garantáltan maradandó élményt nyújtanak.

TulipGarden Tisza-tó – félmillió virág között

A tavaszi szünet alatt is virágzik a TulipGarden Tisza-tó! Aki szereti a virágokat, a tavaszi illatokat és a színes fotókat, az ne hagyja ki ezt a helyet. Több mint 500 000 tulipán virít a mezőkön, ahol nemcsak gyönyörködni lehet, de akár csokrokat is szedhetünk magunknak. A kert idén ünnepli fennállásának 5. évét, így a hangulat garantáltan különleges lesz.

Nyitva húsvétkor is: április 17–21. között minden nap 9:00–17:00