Hogyan passzol az irodalomhoz a gasztronómia? Kisújszálláson kipróbálták! Fotókon és videón az eredmény!

A költészet napja alkalmából egy igazán különleges íz-irodalmi élménnyel készült az idén 55 éves Illéssy Sándor Baptista Középiskola anyanyelvápoló tehetség műhelye, melyhez Horváth Ferenc szakoktató, a Horváth Kert tulajdonosa is csatlakozott.

Különleges programmal készültek a költészet napja alkalmából

Fotó: Daróczi Erzsébet

Az est résztvevőit Toldi Attila főigazgató köszöntötte. Mint elhangzott, a gasztronómia és a literatúra vegyítése eredményeként jött létre a gasztrolit, amelynek irodalmi anyagát Keserűné Ébner Tünde, az Illéssy nagyszerű magyar nyelv és irodalom szakos pedagógusa rakta össze diákcsapatával. A legmagasabb kockázatú összetevőt – Mikszáth Kálmán, Jókai Mór, Csukás István, Arany János és Krúdy Gyula – egy-egy kedvencét újragondolva, Horváth Ferenc és kollégái: Juhász Anett és Kovács Zsanett szállították hozzá, akik a Magyarország étele verseny április 26-i, szolnoki döntőjére is bejutottak.

Az est érdekessége volt, hogy az illéssys vendéglátó szaktechnikus tanulói és a az irodalmi kör diákjai minden fogás előtt versrészlettel, megzenésített versekkel léptek színre, majd az asztaloknál is idézetekkel tálalták a fogásokat a vendégeknek. Így a költészet napi vacsorán megjelent gondolataival Hegedűs Géza, Szabó Magda, Ady Endre, Mikszáth Kálmán, Csukás István, Radnóti Miklós, Arany János, Tóth Árpád, József Attila, Petőfi Sándor és Nagy László is.

Összefonódott a gasztronómia és a költészet napja

Az est Kalmár Zsolt végzős vendéglátó szaktechnikus diák „szablyás” pezsgő bontásával, majd közös koccintással indult, s jött is a hideg előétel, a kacsamájas tarte. Mikszáth Kálmán 40 éves írói jubileuma tiszteletére rendezett menüben szerepelt kedvence, a fogas. Most itt újragondolva marinált fogasfilé került a tányérokra, magvas zöldsalátával. A Jókai-bableves magáért beszél, bár tálalásában volt egy látványos csavar benne. A kisújszállási születésű Csukás István író kedvence, az öhöm, slambuc, handabakáré most újragondolva, azaz töltött öreglebbencsként lett elkészítve.

Igazi különlegességek kerültek tányérra, formabontó tálalással karöltve

Fotó: Daróczi Erzsébet

Krúdy Gyula kedvence volt a rácponty, a marha- és körömpörkölt és a tapfelspitz, azaz a „tányérhús”, az estén a főtt marhaszelet különleges körettel jelent meg a tányéron. Az 1834-ben Kisújszálláson tanító Arany Jánosnak számtalan verse, prózája szól ételről, italról, főzési szokásokról. Az esten egy gyerekkorában megismert finomságot, a marcafánkot is újragondolva tálalták a vendégek elé. Mint ezen a gasztrolit esten is bebizonyosodott, a költők világa olyan gazdag és sokszínű, mint a magyar konyha. Az elhangzott versek lélekápolók, a feltálalt ételek és italok igazi ízkavalkáddal gazdagították a résztvevőket, akik kérték, legyen folytatása a gasztrolit estnek.