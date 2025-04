Több mint négy órán át hordták be a titokzatos dobozokat a berényi ifjúsági házba

Mindenkit elvarázsolt a mesés kockabirodalom

- A nyolc éves kisfiamat teljesen magával ragadta a kiállítás és bevallom, engem is elvarázsolt – mondta el érdeklődésünkre a hatvani Vargáné Krisztina. - Nagyon szeretek legózni. Karácsonyra Lego vonatot kaptam ajándékba, most ez a kedvencem, de autós készletből is több van otthon – kapcsolódott be a beszélgetésbe Krisztina fia, Bence.

Az egyedülálló rendezvény remek családi kikapcsolódást nyújtott, összehozta a különböző generációkat. - Újszászról érkeztünk, hogy megcsodáljuk a legóbirodalmat – árulta el Szabó János, aki feleségével és két unokájával szombaton délután vett részt a programon. - Az unokák nálunk töltik a hétvégét, nekik szeretnénk kedveskedni a közös időtöltéssel. Itt aztán rengeteg lego építményben gyönyörködhetnek – tette hozzá János. Unokája, a hétéves Domos rajong a népszerű építőkockákért, kedvencei közé tartoznak az űrhajók és az autók.