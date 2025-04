A Tiszaliget mélyéről szálltak fel az illatok, kiderült, mi fortyog a falak között – videóval, képgalériával

Mondhatnánk, hogy tátva maradt a szája az érdeklődőknek, akik kilátogattak hétvégi szolnoki gasztronómiai versenyre, de ez csak félig lenne igaz. Aki ugyanis felkereste a tiszaligeti programot, jobbnál jobb falatok ízlelésével oldhatta esetleges meglepettségét.

Kitettek magukért az ízlelőbimbók a hétvégi szolnoki gasztronómiai versenyen

Fotó: Mészáros János

Mert hát volt min csodálkozni a Szolnokon, szombaton és vasárnap esedékes IV. Magyar Gasztronómia Napja nevű versenyen. Elvégre ritkán kerülnek terítékre olyan ételkülönlegességek, amilyenek most a Debreceni Egyetem helyi épületének falai között.

Az üstök, fazekak tartalma már szombaton korán reggel fortyogott, így a délelőtti látogatók a lehető legkellemesebb illatokra érkeztek. Sőt, addigra már a tálalások egy része is a zsűri „kezei közé” került. Így az illatokhoz küllem is párosult. És mivel a gasztronap egyben kirakodó, kézműves vásár is volt, a nézelődők – ha kedvük támadt – kóstolóvá avanzsálhattak.

Rengetegen indultak a szolnoki gasztronómiai versenyen

Az ország különféle szegleteiből érkező versenyzők számos kategóriában mérhették, mérhetik össze tudásukat. Többek között a Magyarország étele 2025: A legjobb magyar séfek versenyen. De tartanak tányérdesszert versenyt, kiosztanak ifjúsági elismerést, van italverseny, de még agroturisztikai kategóriában is írtak ki viadalt. Ebben az évben ráadásul a Kunság adja a verseny tematikáját. Végeredményt majd vasárnap délután hirdetnek.

– Néhány éve felismertük, hogy a magyar gasztronómiának szüksége van egy ilyen versenyre – mondta el a megnyitón a főszervező Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesületének elnöke. Asztalos István szerint lassan többet esznek a magyarok külföldi konyhák ételeiből, mint magyarból. Ezt igyekeznek visszájára fordítani, többek között ezzel a programmal.