Erdőn, mezőn át futottak, de tojást is kerestek

A tájfutó verseny célja egyrészt az volt, hogy emléket állítsanak a 2025-ben elhunyt Lévai Sándornak, a karcagi tájfutás megalapozójának, aki egykoron a Karcagi Vörös Meteor Sport Egyesület keretében indította el ezt a különleges sportágat, amelynek ma is vannak egykori versenyzői és új követői is a KSE keretében. Másrészt a szervezők mozgásra szerették volna csábítani a tájfutók mellett e sportággal most ismerkedőket és közben játékos formában a húsvéti ünnepre is készülni.

A leglelkesebbek az eső ellenére is összegyűltek a tájfutó versenyre Karcagon

Fotó: Daróczi Erzsébet

Az esős idő ugyan nem volt kegyes a versenyzőkhöz, ennek ellenére is sokan részt vettek a programon. A megnyitón a szervezők nevében Lévainé Kovács Róza és Szepesi Tibor polgármester kívánt jó futást és sok sikert a tojáskereséshez.

A haladó tájfutók kezdő (2100 m) és haladó (2600 m) - életkor szerinti kategóriában és ennek megfelelő nehézségű pályán indultak az erdei tornapályától a Széles kertközi úton és az Erzsébet-ligeti erdőn át kijelölt pályán. A gyerekek és a bátortalanabb felnőttek részére egyszerűsített versenypályát alakítottak ki a rendezők. Az egykori és jelenlegi tájfutók mellett több olyan startoló is volt, aki most ismerkedett a térkép és a tájoló használatával, miközben kicsit mozgott az erdős és sík, néha a sok esőtől sáros terepen.

Az idei tájfutó verseny kiegészült egy másik izgalmas programmal

A futók míg rótták a kilométereket és keresték az ellenőrzési pontokat, addig a lógerpályán a fűben elrejtett tojások keresésére indultak gyerekek, felnőttek. A páros verseny tagjainak pl. szülő-gyermek, nagyszülő-unoka, barátok - a 700 méteres pályán kilenc darab csoki- és dísztojást kellett a fűben megtalálnia, ami a szakadó esőben nem volt egyszerű feladat, de a kicsik és kísérőik is derekasan helyt álltak, bár el is áztak rendesen mire a célba értek, de ez egy jó családi buli volt húsvét előtt mindenkinek.