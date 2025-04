Hat tonna illegális szemetet szedtek össze az egyesület lelkes önkéntesei

TeSzedd! Kisújszálláson: „Tisztítsuk meg a város környékét ismét!” – kérte hétvégén a lakosoktól a Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület, mely hagyományainak megfelelően idén is megszervezte a környezettisztasági napokat.

Hat tonna szemetet szedtek össze a TeSzedd! kisújszállási önkéntesek

Nagy Lajos alelnöktől megtudtuk, a minap százhatvan általános iskolás, a Petőfi Vadásztársaság tagjai, mezőőrök, közterület-felügyelők, míg másnap negyven helyi lakos és a baptista óvodák dolgozói vettek részt az akcióban. Sajnos elképesztően sok illegálisan elhelyezett szemetet találtak a határban, az utak mentén.

A két nap összesen ötezer-nyolcszáz kilogramm, azaz hat teherautónyi (a tavalyi mennyiség másfélszerese) illegális hulladékot gyűjtöttek össze és szállítottak el a városvédők segítőik közreműködésével.

Múlt hétfőn csatlakoztak a TeSzedd! országos programhoz is, és újabb kétszáz zsák illegális szemét került zsákba. A segítők a városból kivezető utak mentén, a határban is tevékenykedtek, de a zártkertek és a lakott terület kamerával még el nem látott szakaszain elhelyezett szemétkupacokat is felszámolták.