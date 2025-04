Világszenzációra bukkantak egy jászkunsági kis faluban, egy garázs mélyén lapul a kincs – galériával

– Hatalmas a kereslet az utolsó igazi vasmotorokra – meséli hírportálunknak Péli Tibor tiszajenői motorgyűjtő, aki mint mondta, csak a 70 évesnél idősebb kétkerekűeket gyűjt, azokból is főleg a magyar gyártmányúakat. Hozzátette: most is van félig készen néhány ritkaság a műhelyében. – Amikor elkészülök velük, attól kezdve elmondhatom, hogy az ország legnagyobb motorgyűjteménye az enyém – dicsekedett.

Péli Tibor tiszajenői motorgyűjtő már közel két évtizede foglalkozik ezeknek az ipartörténeti ritkaságoknak a megmentésével

Fotó: Mészáros János

– Tapasztalom és a kollégáktól is hallom, hogy hatalmas a kereslet az 1970-80-as években gyártott Simson motorkerékpárokra. Ezek az utolsó teljesen fémből készült kétkerekűek. Annak idején rengetegen vásárolták őket és közlekedtek velük. Nagyon strapabíróak és megbízhatók voltak. A rossz minőségű utakon is jól lehetett közlekedni velük. Olcsó volt a javításuk és az alkatrész-utánpótlás is biztosított volt. Egy idő után félretették őket, de most megint népszerűek lettek. Ezek még nagykerekű motorok voltak, nem úgy, mint a mostaniak zöme. Az új, drága robogók a kisméretű kerekeik miatt nagyon érzékenyek az úthibákra. Nagyon sok a műanyag elem bennük és az injektorok is érzékenyek. Főleg a téli leállást követően jönnek elő a problémák, amikor újra előveszik a tulajdonosok őket. Nem beszélve a borsos árukról

Ezek is közrejátszanak benne, hogy a megbízható régi motorokat is újra sokan keresik. Az első motorom nekem is egy Simson volt, amit 15 évesen kaptam amikor levizsgáztam

– ecsetelte a gyűjtő.

Magyar veterángépek reneszánsza egy tiszajenői motorgyűjtő szemével

– Édesapám kezdte a régi motorok és járművek gyűjtését, amibe én is korán bekapcsolódtam. A főút mellett van a telepünk, ahová kitettünk egy táblát, hogy régi, veterán motorkerékpárokat keresünk. Attól kezdve beindult a gyűjtemény kialakítása, amit közel húsz éve nyitottunk meg. Jelenleg is ott található az 1936-os magyar gyártású Csepel Turán, ami a kiállítás legrégebbi darabja. Gyűjteményünk egyik legbecsesebb kétkerekűje az 1938-as, nikkeltankos, blokkváltós Csepel WM, mely típusból ez az egy van az egész országban. Idővel célirányosan ráálltunk a magyar gyártású kétkerekűekre, amikből sikerült fellelni egy-két olyan darabot, prototípusokat és exporttípusokat, amikkel színesíteni tudtuk a palettát. Ezek közé tartoznak a Csepel, Danuvia, Pannónia, Tünde, Panni, Berva és Dongó motorok.